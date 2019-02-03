Посоветуй другу
-10%
Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть цены
Образец дизайн-проекта отправлен. Проверьте вашу почту.
Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
Получите дизайн-проект на почту
Отправить
В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
Наши ценыВыполненные работыОтзывыРемонт
+7 495 120-29-83

Дизайн-проекты
коммерческих помещений

690 ₽ за кв.м
Заказать дизайн-проект
Заказать выезд дизайнера-замерщика на объект -
это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает!
8 (495) 191-12-57
Личный кабинет
Наши ценыСхема работыВыполненные работыБлогОтзывыО нас
Разрабатываем все дизайн-проекты
с нуля, не используем шаблоны,
учитываем все пожелания клиента
Экономим вам на ремонте от
100 000 рублей на товарах и услугах
Капитальный ремонт по ценам частных мастеров

Стильный дизайн коммерческого помещения – основа имиджа и деловой репутации любой бизнес организации. Оформляя коммерческий объект, очень важно сделать его дизайн не только красивым, но и функциональным. Проектирование пространства должно быть выполнено таким образом, чтобы в нем было комфортно как работникам, так и клиентам. При этом его внешняя привлекательность является не менее важным фактором, который стоит обязательно учитывать, планируя интерьер.

Сравните rerooms и обычного дизайнера
Цена за студию
Rerooms
690 ₽ за кв.м.
690 ₽за кв.м.
Все цены
Обычный
дизайнер
1 500 ₽ за кв.м.
Все цены
3D визуализации
Возможность вносить изменения
Постоянный доступ к дизайнеру
Бюджет клиента на товары и мебель
Любой
Премиум
Количество поставщиков
>1000
<100
Полная товарная ведомость на обустройство
Наличие скидок на весь перечень товаров
Ничего не навязываем
Советуем ремонтную бригаду
Несем финансовую гарантию за качество и сроки ремонта
Обеспечиваем низкие цены на товары и ремонтные работы
Смета на черновые материалы
Смета на ремонт
Проекты мебели на заказ
Профессиональная рабочая документация
Договор
Организация покупок
Экономия на доставке

Разработка дизайна коммерческого объекта значительно отличается от дизайна квартиры или дома. Оформить нежилое помещение согласно всем нормам и эстетическим требованиям без помощи профессионалов, обладающих знаниями и навыками в этой области, вряд ли получится. Профессиональный специалист не только предложит дизайнерское оформление, но и учтет ряд обязательных моментов, таких как:

В зависимости от назначения коммерческого объекта, офиса, кафе, ресторана, салона красоты или частной клиники, дизайнер поможет найти правильный баланс между эстетикой и функционализмом.

В студии ReRooms вы можете недорого заказать дизайн-проект и ремонт под ключ любой коммерческой недвижимости. В результате вы получите не только эксклюзивный дизайн, но и комплект важной технической документации, которая позволит сделать ремонт быстрым и качественным. Чертежи, учитывающие все технические тонкости помещения, помогут строительной бригаде уложиться в сроки и выполнить все работы максимально четко и правильно. Готовый дизайн-проект избавит вас от головной боли и незапланированных трат на этапе ремонта.

Отзывы наших клиентов в социальных сетях
В наших группах вы найдете выполненные дизайн-проекты с отзывами клиентов и ссылкой на их
профиль. Вы можете написать им лично и получить рекомендации о нас.
Отзывы наОтзывы наОтзывы наОтзывы на
У нас уже более 500 положительных отзывов. Возможно, среди них есть ваши друзья.
Все отзывы о ReRooms
Стоимость на авторский дизайн-проект
Цены в 3 раза ниже рынка
Исследование рынка
690 ₽ за кв.м.
Заказать дизайн-проект

Бесплатная консультация
дизайнера
Перейти

Выполненные работы
Кафе
Салон красоты
Стоматологическая клиника
Офисное помещение
Компьютерный клуб
Выберите помещение
{{currentName}}
{{currentDesc}}
Стоимость разработки составила
{{currentPrice}} р./кв.м
Смета на ремонт и черновые материалы
Дизайн-проекты бизнес центров

Современный бизнес-центр – это коммерческий объект, который должен обладать рядом характеристик, способствующих эффективной и успешной работе. Дизайн бизнес-центра относится к числу наиболее сложных работ, которые требуют креативного подхода и профессиональных знаний. Поэтому, оформляя это коммерческое помещение, лучше воспользоваться услугами дизайнеров. Они помогут учесть такие важные факторы как:

  • специфика пространства,
  • функциональное зонирование,
  • современные тенденции в области дизайна интерьера.

Качественный дизайн бизнес-центра поможет создать хорошую репутацию компаниям и повысить цену за аренду площадей. В дизайнерской студии ReRooms вы можете заказать индивидуальный дизайн-проект бизнес-центра с визуализацией, сметой и комплектом чертежей, необходимых для его реализации.

1
2
Дизайн-проекты ресторанов

Разрабатывая дизайн коммерческого помещения, важно учитывать как его функциональное назначение, так и эстетическую составляющую. Например, интерьер ресторана должен быть максимально привлекательным, потому что первое, на что обращают внимание клиенты, придя в данное заведение, это общая атмосфера помещения. Ресторан – это место, главным образом предназначенное для отдыха, и его интерьер должен вызывать исключительно приятные эмоции и желание вернуться. Студия дизайна ReRooms предлагает недорогой, но качественный дизайн коммерческих помещений любого типа, включая рестораны.

Дизайны производственных помещений

Разработка дизайна производственных помещений является достаточно сложной задачей. Проект обязательно должен учитывать специфику предприятия, его род деятельности, а также эксплуатационные особенности объекта. Дизайн-проект производственного помещения позволит:

  • функционально распорядиться имеющейся площадью,
  • оптимизировать работу сотрудников,
  • организовать интерьер с учетом требований техники безопасности.

Особенность производственных помещений состоит в том, что часто это достаточно большие пространства с не самыми благоприятными эксплуатационными условиями. Из-за частых перепадов температуры, влажности и других явлений, возникающих на производстве, материалы могут быстро портиться. Поэтому очень важно соблюсти все технологии и подобрать качественные строительные и отделочные материалы. Заказать индивидуальный дизайн-проект под коммерческое помещение можно в студии ReRooms. Специалисты подготовят не только визуализацию, но и необходимый комплект чертежей, полную смету на черновые материалы и подробную ведомость с товарами.

3
4
Дизайны торговых помещений

Дизайн торговых помещений должен быть выполнен в соответствии с маркетинговыми задачами и содействовать комфортному взаимодействию компаний с клиентами. Так, интерьерное решение торгового центра или павильона должно быть максимально современным и рациональным. Оно должно обеспечивать:

  • удобную навигацию,
  • комфортное передвижение между этажами,
  • грамотную планировку торговых секторов,
  • эффектное оформление витрин и торгового интерьера в целом.

Специалисты дизайнерской студии ReRooms разработают эксклюзивный дизайн-проект торговых помещений, с учетом всех тонкостей данного пространства.

Дизайн офисов

Дизайн современного офиса призван не только решать вопросы эргономики, но и транслировать концепцию компании. Красивый и удобный интерьер офиса способен повысить продуктивность сотрудников и создать для них максимально комфортные условия работы. Создавая дизайн интерьера офиса, важно учитывать следующие факторы:

  • тип планировки (open space или кабинетная система),
  • зонирование с учетом всех помещений (кабинеты, переговорные, ресепшн и пр.),
  • грамотное расположение мебели,
  • достаточное расстояние между столами,
  • правильное освещение,
  • удобное расположение розеток.

Относительно стиля, на сегодняшний день популярно оформление офиса в неоклассическом стиле или стиле лофт. Заказать индивидуальный дизайн-проект офиса по приемлемой цене можно в дизайнерской студии ReRooms. Профессиональные дизайнеры разработают планировочное решение, подготовят 3-D визуализации, комплект необходимых чертежей, подробную смету и ведомость с товарами из проекта с хорошими скидками.

5
Читать дальшеСкрыть
О нас пишут в СМИ
{{publication.publicated_at}}
{{publication.name}}
Загрузить еще
Мы делаем дизайн для известных людей
Смотреть
видеоотзыв
Татьяна Вишневская
Телеведущая, блоггер
Онлайн-сервис Rerooms – это команда профессиональных дизайнеров, которые помогут разработать проект для вашего интерьера с учетом всех тонкостей и вкусовых предпочтений заказчика.
Смотреть
видеоотзыв
Тутта Ларсен
Телеведущая, блоггер
Задумав небольшой ремонт в детской комнате, мы решили воспользоваться услугами компании Rerooms. Ребята оказались настоящими профессионалами. Особенно порадовали короткие сроки и ответственный подход к делу. Стильный проект, предложенный дизайнерами компании, пришелся по вкусу всей семье.
Смотреть
видеоотзыв
Оксана Кашенко
Главный редактор портала roomble.ru
Разработку дизайн-проекта небольшой однокомнатной квартиры для мамы я доверила онлайн-сервису Rerooms, и не ошиблась! Мне хотелось, чтобы интерьер был выполнен в скандинавском стиле, отличался легкостью и функционализмом. Дизайнеры учли все пожелания и предложили лаконичный и изысканный вариант, идеально подходящий для комфортной жизни.
Смотреть
видеоотзыв
Рита Дакота
Разработку дизайн-проекта детской комнаты для своей Мии я решила доверить друзьям из компании Rerooms. В следующем марте мы планируем переезд в новую квартиру, но хотелось, чтобы временный вариант тоже был красивый и нравился ребенку. Нас очень порадовала фиксированная цена за комнату, предложенная онлайн-сервисом, оперативная работа, а также приятные скидки, предоставляемые поставщиками. Конечно, можно все придумать самостоятельно, но куда надежнее обратиться к профессионалам!
Татьяна
Вишневская
Тутта
Ларсен
Оксана
Кашенко
Рита
Дакота
Дизайнерский ремонт
в среднем 7 000 рублей за кв.м*
* в зависимости от площади
Заказать ремонт
Кредит на ремонт
от банка-партнера
  • Сумма до 3 млн.рублей
  • Срок кредита – от 2 до 7 лет
  • Ставка от 7,9%
Оставить заявку
Статьи из нашего блога
{{post.title}}
{{post.publicated_at}}
Перейти в блог
Подпишитесь на нашу рассылку
Ваше имя
E-mail
Подписаться
SuccessПодписка на рассылку оформлена
Отзывы наших клиентов
Смотреть
видеоотзыв
Рипсиме
ЖК МONODOM
Смотреть
видеоотзыв
Кирилл
ЖК 1 квартал
Смотреть
видеоотзыв
Мария
ЖК Широкая
Смотреть
видеоотзыв
Елизавета
Смотреть
видеоотзыв
Алексей
Смотреть
видеоотзыв
Кирилл
ЖК 1 квартал
Смотреть
видеоотзыв
Роман
ЖК Опалиха о3
Смотреть
видеоотзыв
Михаил
ЖК Домашний
Остались вопросы?
Как вы экономите от 100 т.р.?
Мы работаем со всеми производителями мебели, черновых и отделочных материалов, сантехники и т.д., которые предоставляют нам скидки на товары, которыми мы делимся с нашими клиентами. В среднем стоимость товаров при капитального ремонте от штукатурки и дверей до люстры и декора составляет около 1 млн.р., получая скидку в 10%, вы экономите 100т.р.
Зачем мне дизайн-проект, если строители всё подскажут?
Чаще всего строители обещают учесть любое пожелание клиента, в буквальном смысле: как вы скажете, так они и сделают. Ремонт же предполагает бесконечное решение мелких вопросов, в которых обычный человек не обязан разбираться, и не всегда понимает, как для него лучше. В такой ситуации как раз и нужен дизайнер. Он сможет дать независимые профессиональные рекомендации по мелким, но важным вопросам в ремонте. Помните, что проект, предложенный строителями, всегда учитывает интересы строителей.
Мелочи можно решить во время ремонта. Зачем продумывать заранее?
Если вы захотите что-то изменить или добавить в процессе ремонта, бригада потребует дополнительных денег. Поэтому лучше все предусмотреть сразу. При составлении проекта дизайнер учтет все тонкости, которые позволят функционально использовать каждый сантиметр пространства и сэкономят ваши деньги.
Как мне подобрать дизайнера?
Перед началом проекта вы отвечаете на вопросы анкеты. Далее система анализирует ваши предпочтения и подбирает дизайнера, который больше всего подходит вам по указанным характеристикам.
Что за дизайнеры у вас работают?
Дизайнеры ReRooms – команда профессионалов, знающих свое дело. Мы тщательно проверяем навыки каждого специалиста. Наши дизайнеры посещают профильные московские выставки и семинары, постоянно учатся и развивают свои навыки. Это креативщики, влюбленные в свою работу.
Зачем нужны чертежи и какие именно будут в итоговом проекте?
Чертежи включают в себя обмерный план, планы демонтажа перегородок и вновь возводимых конструкций, развертки стен, схемы расположения дверей и окон, план с расстановкой мебели, схематичные чертежи кухни, шкафов, планы пола и потолка, планы сантехники, отопления, размещения розеток и схем освещения. Чертежи необходимы для выполнения ремонтных работ строительными бригадами и отражают размеры конкретной квартиры. Они позволяют значительно сократить время ремонта, сократить бюджет и избежать дополнительных переделок.
Мой бюджет на мебель и декор ограничен. Как быть?
Перед началом работы над проектом вы указываете, сколько готовы потратить на комплектацию вашего дома. Мебель и декор дизайнер подбирает, исходя из указанного бюджета, и всегда предлагает оптимальное решение. Кроме того, не забываем о магазинах, которые могут порадовать вас скидками и специальными предложениями.
Работаете ли вы с другими городами?
Мы находимся Москве, но работаем удаленно по всей России. Вы можете заказать дизайн-проект из любого другого города. Общение и переписка с клиентами ведется через мессенджеры и электронную почту в любое удобное для вас время.
Могу ли я оставить свою мебель?
Если Вы недавно купили диван или не хотите расставаться с семейной реликвией, наш дизайнер учтет это в проекте. В таком случае от вас нам понадобятся фото и размеры мебели, которую вы хотите оставить, а дизайнер придумает, как вписать ее в новый интерьер.
Дизайн моего интерьера будет как на ваших картинках?
В нашей галерее представлен целый ряд работ, выполненных в разных стилях. Визуализации передают характер каждого из них, но не являются шаблонными. Все наши проекты – это абсолютно индивидуальные решения, разрабатываемые, исходя из вкусовых предпочтений заказчика и особенностей того или иного помещения.
Где купить материалы и мебель из моего дизайн-проекта?
В ведомости к дизайн-проекту указаны все необходимые отделочные материалы, сантехника, мебель и предметы декора с ценами, артикулом и полезной ссылкой. Все товары вы можете приобрести как самостоятельно, так и с нашей помощью. Мы предложим специальные цены от наших партнеров.
Если мне не подходит стеклянный стол или кожаный диван, можно ли их заменить?
Конечно, без проблем. Наш дизайнер подберет подходящие для вас модели.
Делаете ли вы ремонт?
Мы работаем с частными бригадами и несем гарантии и ответственность за всю сделанную работу. Средняя цена за кв. м. 7 тыс.р. Они работают в нашем программном решении и в связке с дизайнером. У них огромный опыт ремонта по дизайн проектам. Этим мы исключаем ситуацию, когда дизайнер обвиняет во всем прораба, а прораб дизайнера.
Могу ли я сэкономить на дизайн-проекте?
В зависимости от ваших предпочтений, вы можете заказать только визуализацию, или только рабочие чертежи.
Еще вопросы
СпальняПрихожаяКухняЗалСовмещенный санузелДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинетДизайн-проект лоджииДизайн-проект комнатыДизайн квартирыДизайн-проект коттеджаДизайн-проект таунхаусаДизайн-проект дома
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрёхкомнатная квартираЧетырёхкомнатная и болееПятикомнатная квартираЕвро двухкомнатная квартираЕвро трехкомнатная квартираЭкстерьерДом/коттеджТаунхаусКоммерческое помещение3d дизайн проект
Поиск по ЖКПоиск по сериямЧто входит в дизайн проектЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
О насОтзывы ReRoomsБлог ReRoomsЗастройщикамДизайнерамМагазинамПолитика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия
Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть все ценыЗаказать дизайн-проект
Капитальный ремонт по ценам частных мастеров
Что входит в дизайн-проект
Более 500 отзывов в соц.сетях