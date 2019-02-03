Стильный дизайн коммерческого помещения – основа имиджа и деловой репутации любой бизнес организации. Оформляя коммерческий объект, очень важно сделать его дизайн не только красивым, но и функциональным. Проектирование пространства должно быть выполнено таким образом, чтобы в нем было комфортно как работникам, так и клиентам. При этом его внешняя привлекательность является не менее важным фактором, который стоит обязательно учитывать, планируя интерьер.
Разработка дизайна коммерческого объекта значительно отличается от дизайна квартиры или дома. Оформить нежилое помещение согласно всем нормам и эстетическим требованиям без помощи профессионалов, обладающих знаниями и навыками в этой области, вряд ли получится. Профессиональный специалист не только предложит дизайнерское оформление, но и учтет ряд обязательных моментов, таких как:
В зависимости от назначения коммерческого объекта, офиса, кафе, ресторана, салона красоты или частной клиники, дизайнер поможет найти правильный баланс между эстетикой и функционализмом.
В студии ReRooms вы можете недорого заказать дизайн-проект и ремонт под ключ любой коммерческой недвижимости. В результате вы получите не только эксклюзивный дизайн, но и комплект важной технической документации, которая позволит сделать ремонт быстрым и качественным. Чертежи, учитывающие все технические тонкости помещения, помогут строительной бригаде уложиться в сроки и выполнить все работы максимально четко и правильно. Готовый дизайн-проект избавит вас от головной боли и незапланированных трат на этапе ремонта.
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Современный бизнес-центр – это коммерческий объект, который должен обладать рядом характеристик, способствующих эффективной и успешной работе. Дизайн бизнес-центра относится к числу наиболее сложных работ, которые требуют креативного подхода и профессиональных знаний. Поэтому, оформляя это коммерческое помещение, лучше воспользоваться услугами дизайнеров. Они помогут учесть такие важные факторы как:
Качественный дизайн бизнес-центра поможет создать хорошую репутацию компаниям и повысить цену за аренду площадей. В дизайнерской студии ReRooms вы можете заказать индивидуальный дизайн-проект бизнес-центра с визуализацией, сметой и комплектом чертежей, необходимых для его реализации.
Разрабатывая дизайн коммерческого помещения, важно учитывать как его функциональное назначение, так и эстетическую составляющую. Например, интерьер ресторана должен быть максимально привлекательным, потому что первое, на что обращают внимание клиенты, придя в данное заведение, это общая атмосфера помещения. Ресторан – это место, главным образом предназначенное для отдыха, и его интерьер должен вызывать исключительно приятные эмоции и желание вернуться. Студия дизайна ReRooms предлагает недорогой, но качественный дизайн коммерческих помещений любого типа, включая рестораны.
Разработка дизайна производственных помещений является достаточно сложной задачей. Проект обязательно должен учитывать специфику предприятия, его род деятельности, а также эксплуатационные особенности объекта. Дизайн-проект производственного помещения позволит:
Особенность производственных помещений состоит в том, что часто это достаточно большие пространства с не самыми благоприятными эксплуатационными условиями. Из-за частых перепадов температуры, влажности и других явлений, возникающих на производстве, материалы могут быстро портиться. Поэтому очень важно соблюсти все технологии и подобрать качественные строительные и отделочные материалы. Заказать индивидуальный дизайн-проект под коммерческое помещение можно в студии ReRooms. Специалисты подготовят не только визуализацию, но и необходимый комплект чертежей, полную смету на черновые материалы и подробную ведомость с товарами.
Дизайн торговых помещений должен быть выполнен в соответствии с маркетинговыми задачами и содействовать комфортному взаимодействию компаний с клиентами. Так, интерьерное решение торгового центра или павильона должно быть максимально современным и рациональным. Оно должно обеспечивать:
Специалисты дизайнерской студии ReRooms разработают эксклюзивный дизайн-проект торговых помещений, с учетом всех тонкостей данного пространства.
Дизайн современного офиса призван не только решать вопросы эргономики, но и транслировать концепцию компании. Красивый и удобный интерьер офиса способен повысить продуктивность сотрудников и создать для них максимально комфортные условия работы. Создавая дизайн интерьера офиса, важно учитывать следующие факторы:
Относительно стиля, на сегодняшний день популярно оформление офиса в неоклассическом стиле или стиле лофт. Заказать индивидуальный дизайн-проект офиса по приемлемой цене можно в дизайнерской студии ReRooms. Профессиональные дизайнеры разработают планировочное решение, подготовят 3-D визуализации, комплект необходимых чертежей, подробную смету и ведомость с товарами из проекта с хорошими скидками.