Разработка дизайна коммерческого объекта значительно отличается от дизайна квартиры или дома. Оформить нежилое помещение согласно всем нормам и эстетическим требованиям без помощи профессионалов, обладающих знаниями и навыками в этой области, вряд ли получится. Профессиональный специалист не только предложит дизайнерское оформление, но и учтет ряд обязательных моментов, таких как:

соблюдение требований безопасности;

выполнение санитарно-гигиенических норм;

правильное расположение инженерных коммуникаций;

подбор материалов и мебели, согласно специфике помещения.

В зависимости от назначения коммерческого объекта, офиса, кафе, ресторана, салона красоты или частной клиники, дизайнер поможет найти правильный баланс между эстетикой и функционализмом.

В студии ReRooms вы можете недорого заказать дизайн-проект и ремонт под ключ любой коммерческой недвижимости. В результате вы получите не только эксклюзивный дизайн, но и комплект важной технической документации, которая позволит сделать ремонт быстрым и качественным. Чертежи, учитывающие все технические тонкости помещения, помогут строительной бригаде уложиться в сроки и выполнить все работы максимально четко и правильно. Готовый дизайн-проект избавит вас от головной боли и незапланированных трат на этапе ремонта.