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дизайн-проект
19 990 ₽
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  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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39 990 ₽
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49 990 ₽
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59 990 ₽
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  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Можайский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 66.85 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Можайский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 66.85 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Можайский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 66.85 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Можайский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 66.85 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Можайский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 66.85 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Можайский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 66.85 м²
Стиль Модернизм, 66.85 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Пироговская ривьера": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 82.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Пироговская ривьера": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 82.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Пироговская ривьера": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 82.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Пироговская ривьера": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 82.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Пироговская ривьера": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 82.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Пироговская ривьера": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 82.5 м²
Стиль Модернизм, 82.5 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 56.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 56.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 56.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 56.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 56.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 56.9 м²
Стиль Лофт, 56.9 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Две столицы": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 37.29 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Две столицы": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 37.29 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Две столицы": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 37.29 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Две столицы": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 37.29 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Две столицы": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 37.29 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Две столицы": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 37.29 м²
Стиль Модернизм, 37.29 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "1-й Ленинградский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 61.14 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "1-й Ленинградский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 61.14 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "1-й Ленинградский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 61.14 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "1-й Ленинградский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 61.14 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "1-й Ленинградский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 61.14 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "1-й Ленинградский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 61.14 м²
Современный стиль, 61.14 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Амград": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.79 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Амград": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.79 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Амград": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.79 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Амград": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.79 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Амград": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.79 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Амград": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 94.79 м²
Современный стиль, 94.79 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Аэробус": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 89.76 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Аэробус": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 89.76 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Аэробус": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 89.76 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Аэробус": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 89.76 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Аэробус": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 89.76 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Аэробус": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 89.76 м²
Современная классика, 89.76 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Символ": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 64.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Символ": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 64.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Символ": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 64.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Символ": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 64.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Символ": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 64.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Символ": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 64.0 м²
Современный стиль, 64.0 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "ЗИЛ АРТ": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 51.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "ЗИЛ АРТ": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 51.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "ЗИЛ АРТ": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 51.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "ЗИЛ АРТ": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 51.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "ЗИЛ АРТ": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 51.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "ЗИЛ АРТ": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 51.1 м²
Стиль Модернизм, 51.1 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Holland Park": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 93.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Holland Park": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 93.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Holland Park": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 93.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Holland Park": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 93.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Holland Park": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 93.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Holland Park": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 93.4 м²
Стиль Контемпорари, 93.4 м² Подробнее
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