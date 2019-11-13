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Исследование цен на дизайн-проекты у дизайнеров интерьера - средняя стоимость проекта


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Вашему вниманию предлагается исследование цен на услуги дизайн-студий интерьера по состоянию на декабрь 2018 года. В исследовании использованы данные, полученные с 1894 сайтов, и из опроса 120 участников рынка, а также других открытых источников.

Вашему вниманию предлагается исследование цен на услуги дизайн-студий интерьера по состоянию на декабрь 2018 года. В исследовании использованы данные, полученные с 1894 сайтов, и из опроса 120 участников рынка, а также  других открытых источников.

Основная цель исследования заключается в том, чтобы дать актуальную информацию дизайнерам интерьера по формированию цен для клиента. В рамках данного исследования также показаны источники интернет-трафика на сайты московских дизайн-студий. Эта информация должна помочь оценить потенциал каналов трафика на сайт и собственную стратегию. Как правило, очень низкая цена ассоциируется с плохим качеством, а очень высокая – с уникальными качествами услуги.у вниманию предлагается исследование цен на услуги дизайн-студий интерьера по состоянию на декабрь 2018 года. В исследовании использованы данные, полученные с 1894 сайтов, и из опроса 120 участников рынка, а также  других открытых источников.

Основная цель исследования заключается в том, чтобы дать актуальную информацию дизайнерам интерьера по формированию цен для клиента. В рамках данного исследования также показаны источники интернет-трафика на сайты московских дизайн-студий. Эта информация должна помочь оценить потенциал каналов трафика на сайт и собственную стратегию. Как правило, очень низкая цена ассоциируется с плохим качеством, а очень высокая – с уникальными качествами услуги.

Наше портфолио более 10 000 проектов

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Стиль
Площадь, м²

Очень низкая или высокая цена может привлечь клиента в случае, если он понимает, за счет каких параметров установленная именно такая цена.

Фото № 1: Исследование цен на дизайн-проекты у дизайнеров интерьера - средняя стоимость проекта

ГородСтоимость, р.
Москва2500
Санкт-Петербург2400
Сочи1800
Екатеринбург1500
Краснодар1400
 Ростов-на-Дону1400
Новосибирск1300
Казань1300
Нижний Новгород1000
Самара1000


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Максимальное количество предложений находится в диапазоне +-20%. Если средняя цена по Москве 2500 р., то большинство предложений находятся в диапазоне от 2000 р. до 3000 р.

Обычно стоимость дизайн-проекта в Москве формируется в зависимости от количества квадратных метров. Даже если в квартире всего 1 комната, но большая площадь, придется заплатить увесистую сумму. Намного выгоднее пользоваться услугами студий, которые берут в расчет количество помещений, а не кв. м, как это делает  сервис Rerooms. Команда профессионалов разработает технический и эскизный проект по фиксированной цене для однокомнатной, двухкомнатной, трехкомнатной квартиры, студии, загородного дома или таунхауса.

Помимо количества помещений или площади на стоимость влияет вид проекта и заказанные дополнительные услуги. Дешевле обойдется базовый пакет, содержащий планы, чертежи и набор эскизов. Если дополнительно заказать 3D визуализацию, комплектацию, авторское сопровождение и другие услуги, соответственно нужно рассчитывать на большую сумму.

И, напротив, на стоимость проекта не должны влиять следующие факторы:

  • тип объекта – вторичное жилье или новостройка;

  • выбранный стиль интерьера.

Дизайнеры студии Rerooms займутся разработкой проекта для комнаты, квартиры или частного дома по фиксированной цене, которая ниже средней на рынке дизайна интерьера в Москве.

Также на сайте компании можно заказать капитальный ремонт под ключ. Работа будет выполнена качественно точно в срок.

В пакет услуг по указанной стоимости входит разработка дизайн-проекта, в том числе разработка 2-3 вариантов, 3D-визуализация, пакет чертежей (План верхней и нижней, Обмерный план, Строительный план, +-План и развертки санузла, кухни, План размещения объектов дизайна, План полов, план потолков), Спецификации и сметы.

Фото № 2: Исследование цен на дизайн-проекты у дизайнеров интерьера - средняя стоимость проекта

На 46% сайтов дизайн-студий не указаны цены. Как правило, это связано с отсутствием стандартных расценок. Наличие цен на сайте относится к фактору доверия и производит положительное впечатление на посетителя. Наличие цен также является фактором ранжирования сайта в поисковой системе по коммерческим запросам.

По эффективности привлечения клиентов web-сайт является вторым после сарафанного радио. Он позволяет клиенту ознакомиться с услугами, портфолио, узнать больше о самой студии или дизайнере.

Сайт входит в систему взаимодействия с клиентом.  Клиент может перейти на сайт, увидев работы дизайнера в Instagram, найдя студию в Google или на Houzz и других ресурсах. Но именно сайт дает максимум ответов на возникшие вопросы. На сайте проще спровоцировать клиента на заявку или обратный звонок.   

Фото № 3: Исследование цен на дизайн-проекты у дизайнеров интерьера - средняя стоимость проекта

Основным источником трафика на сайт, 46% от общего трафика, являются поисковые системы (Yandex, Google). Социальные сети занимают 14%, а реклама - 6%, хотя на рынке ритейла предметов интерьера эта цифра более 45%.

26% - прямые заходы, случаи, когда человек вбивает адрес сайта в поисковую строку.

Фото № 4: Исследование цен на дизайн-проекты у дизайнеров интерьера - средняя стоимость проекта

По количеству переходов с социальной сети на сайт лидирует Youtube, на втором месте стоит Pinterest. Если рассматривать количество конверсий в виде заявки или обратного звонка, социальные сети в общем имеют схожую конверсию, кроме Pinterest (данных по этой соцсети нет в открытом доступе).  С Instagram и ВКонтакте идет одинаковое количество трафика, но надо учитывать что в этих каналах можно получать «лиды» без перехода на сайт.

В заключение хотелось бы отметить, что на рынке дизайн-студий интерьера сильно недооценены SEO-продвижение, контекстная реклама и таргетинговая реклама в социальных сетях. Особенно это заметно в городах-миллионниках. В противоположность этому, социальные сети перенасыщены похожими друг на друга пабликами, вследствие чего конкуренция в соцсетях значительно выше, чем в других интернет-источниках трафика.

Скачать результаты исследования.


Авторы исследования:

  • Павел Чудаев, стратег
  • Лина Девон, маркетолог
  • Digital-агентство Artarea


Источник: designbd.ru

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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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