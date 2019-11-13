Исследование цен на дизайн-проекты у дизайнеров интерьера - средняя стоимость проекта

Основная цель исследования заключается в том, чтобы дать актуальную информацию дизайнерам интерьера по формированию цен для клиента. В рамках данного исследования также показаны источники интернет-трафика на сайты московских дизайн-студий. Эта информация должна помочь оценить потенциал каналов трафика на сайт и собственную стратегию. Как правило, очень низкая цена ассоциируется с плохим качеством, а очень высокая – с уникальными качествами услуги.

Основная цель исследования заключается в том, чтобы дать актуальную информацию дизайнерам интерьера по формированию цен для клиента. В рамках данного исследования также показаны источники интернет-трафика на сайты московских дизайн-студий. Эта информация должна помочь оценить потенциал каналов трафика на сайт и собственную стратегию. Как правило, очень низкая цена ассоциируется с плохим качеством, а очень высокая – с уникальными качествами услуги.у вниманию предлагается исследование цен на услуги дизайн-студий интерьера по состоянию на декабрь 2018 года. В исследовании использованы данные, полученные с 1894 сайтов, и из опроса 120 участников рынка, а также других открытых источников.

Вашему вниманию предлагается исследование цен на услуги дизайн-студий интерьера по состоянию на декабрь 2018 года. В исследовании использованы данные, полученные с 1894 сайтов, и из опроса 120 участников рынка, а также других открытых источников.

Очень низкая или высокая цена может привлечь клиента в случае, если он понимает, за счет каких параметров установленная именно такая цена.

Город Стоимость, р. Москва 2500 Санкт-Петербург 2400 Сочи 1800 Екатеринбург 1500 Краснодар 1400 Ростов-на-Дону 1400 Новосибирск 1300 Казань 1300 Нижний Новгород 1000 Самара 1000





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Максимальное количество предложений находится в диапазоне +-20%. Если средняя цена по Москве 2500 р., то большинство предложений находятся в диапазоне от 2000 р. до 3000 р.

Обычно стоимость дизайн-проекта в Москве формируется в зависимости от количества квадратных метров. Даже если в квартире всего 1 комната, но большая площадь, придется заплатить увесистую сумму. Намного выгоднее пользоваться услугами студий, которые берут в расчет количество помещений, а не кв. м, как это делает сервис Rerooms. Команда профессионалов разработает технический и эскизный проект по фиксированной цене для однокомнатной, двухкомнатной, трехкомнатной квартиры, студии, загородного дома или таунхауса.

Помимо количества помещений или площади на стоимость влияет вид проекта и заказанные дополнительные услуги. Дешевле обойдется базовый пакет, содержащий планы, чертежи и набор эскизов. Если дополнительно заказать 3D визуализацию, комплектацию, авторское сопровождение и другие услуги, соответственно нужно рассчитывать на большую сумму.

И, напротив, на стоимость проекта не должны влиять следующие факторы:

тип объекта – вторичное жилье или новостройка;

выбранный стиль интерьера.

Дизайнеры студии Rerooms займутся разработкой проекта для комнаты, квартиры или частного дома по фиксированной цене, которая ниже средней на рынке дизайна интерьера в Москве.

Также на сайте компании можно заказать капитальный ремонт под ключ. Работа будет выполнена качественно точно в срок.

В пакет услуг по указанной стоимости входит разработка дизайн-проекта, в том числе разработка 2-3 вариантов, 3D-визуализация, пакет чертежей (План верхней и нижней, Обмерный план, Строительный план, +-План и развертки санузла, кухни, План размещения объектов дизайна, План полов, план потолков), Спецификации и сметы.

На 46% сайтов дизайн-студий не указаны цены. Как правило, это связано с отсутствием стандартных расценок. Наличие цен на сайте относится к фактору доверия и производит положительное впечатление на посетителя. Наличие цен также является фактором ранжирования сайта в поисковой системе по коммерческим запросам.

По эффективности привлечения клиентов web-сайт является вторым после сарафанного радио. Он позволяет клиенту ознакомиться с услугами, портфолио, узнать больше о самой студии или дизайнере.

Сайт входит в систему взаимодействия с клиентом. Клиент может перейти на сайт, увидев работы дизайнера в Instagram, найдя студию в Google или на Houzz и других ресурсах. Но именно сайт дает максимум ответов на возникшие вопросы. На сайте проще спровоцировать клиента на заявку или обратный звонок.

Основным источником трафика на сайт, 46% от общего трафика, являются поисковые системы (Yandex, Google). Социальные сети занимают 14%, а реклама - 6%, хотя на рынке ритейла предметов интерьера эта цифра более 45%.

26% - прямые заходы, случаи, когда человек вбивает адрес сайта в поисковую строку.

По количеству переходов с социальной сети на сайт лидирует Youtube, на втором месте стоит Pinterest. Если рассматривать количество конверсий в виде заявки или обратного звонка, социальные сети в общем имеют схожую конверсию, кроме Pinterest (данных по этой соцсети нет в открытом доступе). С Instagram и ВКонтакте идет одинаковое количество трафика, но надо учитывать что в этих каналах можно получать «лиды» без перехода на сайт.

В заключение хотелось бы отметить, что на рынке дизайн-студий интерьера сильно недооценены SEO-продвижение, контекстная реклама и таргетинговая реклама в социальных сетях. Особенно это заметно в городах-миллионниках. В противоположность этому, социальные сети перенасыщены похожими друг на друга пабликами, вследствие чего конкуренция в соцсетях значительно выше, чем в других интернет-источниках трафика.

Скачать результаты исследования .





Авторы исследования:

Павел Чудаев, стратег

Лина Девон, маркетолог

Digital-агентство Artarea





Источник: designbd.ru