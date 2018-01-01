В комнате ребенка не должны быть слишком яркие цвета, поэтому тут присутствуют пастельные тона, которые гармонично сочетаются с элементами мебели, штор, ковра, отделки стен и потолка. Детские комнаты в стиле модерн притягивают внимание каждого. И если вы хотите, чтобы детская была оформлена красиво, оригинально, чтобы в ней было уютно и комфортно, ознакомьтесь с фотографиями этого раздела.
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Дизайн-проект необходим так как:
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