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дизайн-проект14 990 ₽
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты Экстерьера

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  • ЖК "DVINA HOUSE": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 150.0 м²
  • ЖК "DVINA HOUSE": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 150.0 м²
  • ЖК "DVINA HOUSE": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 150.0 м²
  • ЖК "DVINA HOUSE": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 150.0 м²
  • ЖК "DVINA HOUSE": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 150.0 м²
  • ЖК "DVINA HOUSE": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 150.0 м²
Современный стиль, 150.0 м²
  • ЖК "Афродита-2": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 500.0 м²
  • ЖК "Афродита-2": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 500.0 м²
  • ЖК "Афродита-2": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 500.0 м²
  • ЖК "Афродита-2": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 500.0 м²
  • ЖК "Афродита-2": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 500.0 м²
Современный стиль, 500.0 м²
  • ЖК "Фрегат": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 500.0 м²
  • ЖК "Фрегат": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 500.0 м²
  • ЖК "Фрегат": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 500.0 м²
  • ЖК "Фрегат": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 500.0 м²
  • ЖК "Фрегат": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 500.0 м²
  • ЖК "Фрегат": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 500.0 м²
Современный стиль, 500.0 м²
  • ЖК по ул. Васенко: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 500.0 м²
  • ЖК по ул. Васенко: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 500.0 м²
  • ЖК по ул. Васенко: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 500.0 м²
  • ЖК по ул. Васенко: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 500.0 м²
  • ЖК по ул. Васенко: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 500.0 м²
  • ЖК по ул. Васенко: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 500.0 м²
Современный стиль, 500.0 м²
  • ЖК на Ватутина: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 1000.0 м²
  • ЖК на Ватутина: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 1000.0 м²
  • ЖК на Ватутина: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 1000.0 м²
  • ЖК на Ватутина: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 1000.0 м²
  • ЖК на Ватутина: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 1000.0 м²
  • ЖК на Ватутина: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 1000.0 м²
Современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, 1000.0 м²
  • ЖК "Европа": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 1000.0 м²
  • ЖК "Европа": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 1000.0 м²
  • ЖК "Европа": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 1000.0 м²
  • ЖК "Европа": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 1000.0 м²
  • ЖК "Европа": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 1000.0 м²
  • ЖК "Европа": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 1000.0 м²
Современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, 1000.0 м²
  • ЖК "Седьмое небо": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 300.0 м²
  • ЖК "Седьмое небо": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 300.0 м²
  • ЖК "Седьмое небо": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 300.0 м²
Современный стиль, 300.0 м²
  • ЖК Европа: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 500.0 м²
Экстерьер, 500.0 м²
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Экстерьер создает первое впечатление о здании. Красивый наружный дизайн может сделать дом одной из достопримечательностей улицы, района и даже целого города.

Разработка дизайн-проекта экстерьера

Работа выполняется в несколько этапов.

В дизайн-проект входят:

  • замеры;
  • планировка;
  • чертежи;
  • эскизы и 3D визуализация;
  • ведомости.

Вначале замерщик выезжает на объект и проводит замеры здания с учетом его архитектурных особенностей. Измеряется высота, ширина, длина, фиксируется количество окон и дверей, расстояние между ними и пр. Также дизайнер общается с заказчиком, чтобы узнать личные предпочтения и требования к дизайну.

Планировка подразумевает разработку плана демонтажных и монтажных работ.

Далее разрабатывается техническая документация для строительного подрядчика. Делаются чертежи фасада с учетом расположения декоративных элементов, отделки и электроприборов, например, светильников (при наличии).

Дизайнер создает эскизный проект. Сюда входит разработка концепции дизайна дома. Заказчику предоставляется несколько вариантов фасада в разных стилях. После согласования создается 3D-моделирование выбранного эскиза.

Ведомость предусматривает создание списка строительных работ и материалов.

По желанию заказчик может воспользоваться услугой «авторский надзор». Инженер, занимающийся разработкой проекта, будет совершать периодические инспекции для контроля проводимых работ и расхода отделочных материалов.

Стоимость

Цена дизайн-проекта зависит от размера сооружения и используемых услуг.

В стоимость входят:

  • замеры;
  • планировка;
  • чертежи;
  • ведомости.

3D визуализация и авторский надзор оплачивается дополнительно.

Заказать дизайн экстерьера в Rerooms

Мы разработаем авторский проект частного дома и многоэтажного ЖК по выгодной цене.

На сайте представлены дизайны интерьеров в разных стилях. Вы можете выбрать готовые наработки или заказать создание новых эскизов.

Стадия Rerooms гарантирует качественную работу в соответствии с вашими требованиями и финансовыми возможностями.

Фиксированные цены

Помещение* –14 990 руб.

Квартира-студия –14 990 руб.

1-к квартира –19 990 руб.

2-к квартира –24 990 руб.

3-к квартира –29 990 руб.

Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения
Заказать дизайн-проект
Что входит в дизайн-проект
Визуализация

1.Планировка объекта

2.3D визуализация

Руководство

1.Обмерный план помещений

2.План монтажа перегородок

3.План разметки электрики

4.План расстановки сантехники

5.Развертки стен и пола

Ведомости

1.Перечень работ по ремонту

2.Ведомость материалов

3.Ведомость отделки и мебели

4.Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш помощник дизайнера, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
05Через 10 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 1 раз бесплатно переделать чертежи.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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Дизайнерский ремонт
в среднем 7 000 рублей за кв.м*
* в зависимости от площади
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Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть все ценыЗаказать дизайн-проект
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Что входит в дизайн-проект
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