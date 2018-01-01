Дизайн-проекты Экстерьера
Экстерьер создает первое впечатление о здании. Красивый наружный дизайн может сделать дом одной из достопримечательностей улицы, района и даже целого города.
Разработка дизайн-проекта экстерьера
Работа выполняется в несколько этапов.
В дизайн-проект входят:
- замеры;
- планировка;
- чертежи;
- эскизы и 3D визуализация;
- ведомости.
Вначале замерщик выезжает на объект и проводит замеры здания с учетом его архитектурных особенностей. Измеряется высота, ширина, длина, фиксируется количество окон и дверей, расстояние между ними и пр. Также дизайнер общается с заказчиком, чтобы узнать личные предпочтения и требования к дизайну.
Планировка подразумевает разработку плана демонтажных и монтажных работ.
Далее разрабатывается техническая документация для строительного подрядчика. Делаются чертежи фасада с учетом расположения декоративных элементов, отделки и электроприборов, например, светильников (при наличии).
Дизайнер создает эскизный проект. Сюда входит разработка концепции дизайна дома. Заказчику предоставляется несколько вариантов фасада в разных стилях. После согласования создается 3D-моделирование выбранного эскиза.
Ведомость предусматривает создание списка строительных работ и материалов.
По желанию заказчик может воспользоваться услугой «авторский надзор». Инженер, занимающийся разработкой проекта, будет совершать периодические инспекции для контроля проводимых работ и расхода отделочных материалов.
Стоимость
Цена дизайн-проекта зависит от размера сооружения и используемых услуг.
В стоимость входят:
- замеры;
- планировка;
- чертежи;
- ведомости.
3D визуализация и авторский надзор оплачивается дополнительно.
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На сайте представлены дизайны интерьеров в разных стилях. Вы можете выбрать готовые наработки или заказать создание новых эскизов.
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Помещение* –14 990 руб.
Квартира-студия –14 990 руб.
1-к квартира –19 990 руб.
2-к квартира –24 990 руб.
3-к квартира –29 990 руб.
Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж
1.Планировка объекта
2.3D визуализация
1.Обмерный план помещений
2.План монтажа перегородок
3.План разметки электрики
4.План расстановки сантехники
5.Развертки стен и пола
1.Перечень работ по ремонту
2.Ведомость материалов
3.Ведомость отделки и мебели
4.Ведомость сантехники