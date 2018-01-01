Дизайн-проекты Экстерьера

Экстерьер создает первое впечатление о здании. Красивый наружный дизайн может сделать дом одной из достопримечательностей улицы, района и даже целого города.

Разработка дизайн-проекта экстерьера

Работа выполняется в несколько этапов.

В дизайн-проект входят:

замеры;

планировка;

чертежи;

эскизы и 3D визуализация;

ведомости.

Вначале замерщик выезжает на объект и проводит замеры здания с учетом его архитектурных особенностей. Измеряется высота, ширина, длина, фиксируется количество окон и дверей, расстояние между ними и пр. Также дизайнер общается с заказчиком, чтобы узнать личные предпочтения и требования к дизайну.

Планировка подразумевает разработку плана демонтажных и монтажных работ.

Далее разрабатывается техническая документация для строительного подрядчика. Делаются чертежи фасада с учетом расположения декоративных элементов, отделки и электроприборов, например, светильников (при наличии).

Дизайнер создает эскизный проект. Сюда входит разработка концепции дизайна дома. Заказчику предоставляется несколько вариантов фасада в разных стилях. После согласования создается 3D-моделирование выбранного эскиза.

Ведомость предусматривает создание списка строительных работ и материалов.

По желанию заказчик может воспользоваться услугой «авторский надзор». Инженер, занимающийся разработкой проекта, будет совершать периодические инспекции для контроля проводимых работ и расхода отделочных материалов.

Стоимость

Цена дизайн-проекта зависит от размера сооружения и используемых услуг.

В стоимость входят:

замеры;

планировка;

чертежи;

ведомости.

3D визуализация и авторский надзор оплачивается дополнительно.

Заказать дизайн экстерьера в Rerooms

Мы разработаем авторский проект частного дома и многоэтажного ЖК по выгодной цене.

На сайте представлены дизайны интерьеров в разных стилях. Вы можете выбрать готовые наработки или заказать создание новых эскизов.

Стадия Rerooms гарантирует качественную работу в соответствии с вашими требованиями и финансовыми возможностями.