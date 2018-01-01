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дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
Наши ценыСхема работыПримеры работРемонт
+7 495 120-29-83
8 (495) 191-12-57
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ КУХНИ
за 14 990 ₽Заказать индивидуальный
дизайн-проект
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Разрабатываем все дизайн-проекты
с нуля, не используем шаблоны,
учитываем все пожелания клиента
Экономим вам на ремонте от
100 000 рублей на товарах и услугах
Капитальный ремонт по ценам частных мастеров
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Дизайн-проекты кухонь

ГлавнаяИндивидуальные дизайн-проекты
Наше портфолио более 10 000 проектов
Портфолио кухонь
Смотреть все проекты кухонь
  • Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 10.6 м²
  • Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 10.6 м²
  • Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 10.6 м²
  • Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 10.6 м²
стиль Минимализм , 10.6 м²

Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽

  • Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 13.0 м²
  • Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 13.0 м²
  • Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 13.0 м²
стиль Современная классика , 13.0 м²

Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽

Смотреть все проекты кухонь
Портфолио однокомнатных квартир
Смотреть все проекты однокомнатных квартир
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
стиль Минимализм, 37.0 м²

Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽

  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
стиль Современная классика, 36.6 м²

Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽

Смотреть все проекты однокомнатных квартир
Получить образец дизайн-проекта
Портфолио двухкомнатных квартир
Смотреть все проекты двухкомнатных квартир
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
Скандинавский стиль, 53.1 м²

Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽

  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
стиль Современная классика, 60.2 м²

Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽

Смотреть все проекты двухкомнатных квартир
Портфолио трёхкомнатных квартир
Смотреть все проекты трёхкомнатных квартир
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
стиль Лофт , 92.2 м²

Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽

  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
стиль Современная классика, 114.8 м²

Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽

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Что важно в дизайн-проекте кухни?

При создании индивидуального интерьера кухни необходимо учитывать несколько важных особенностей:

  • На кухне мы проводим много времени, поэтому интерьер для кухни требует максимальной функциональности и удобства. Здесь все должно быть под рукой. Это особенно важно, если квартира однокомнатная, а кухня – маленькая, например, 6 или 9 кв. м, или вообще угловая. Поэтому мы создаем индивидуальные дизайн-проекты кухонь с максимально эффективным использованием пространства.
  • Наши дизайнеры помогут подготовить проект теплого пола, так как очень часто на кухне используется, а босиком стоять на холодном полу очень неприятно.
  • В наших дизайн-проектах кухни всегда обставлены мебелью, и это реальный план расстановки. Мы сотрудничаем с ведущими производителями кухонной мебели, которые могут воплотить любой из нарисованных нами проектов, а также учтут все ваши пожелания по функциональности.

Разработка индивидуальных дизайн-проектов кухни с ReRooms

Стоимость дизайн-проекта кухни не зависит от ее размеров. Что же касается гарнитура, то все наши проекты реальны, и их можно заказать у компании–партнера, производителя кухонь. Мы отбирали партнеров по принципу «качественно и недорого». А для наших клиентов они предоставляют выгодные скидки.

Чтобы мы начали разрабатывать для вас индивидуальный дизайн кухни, первым делом вам надо позвонить или оставить заявку на сайте. Наш дизайнер поможет определиться со стилем. Далее он проконсультирует вас обо всех особенностях работы. Если вы примете решение работать с нами, мы обговорим время встречи для замеров и обсуждения всех ваших пожеланий по дизайну и функциональности кухни. Там же мы подпишем с вами договор и возьмем предоплату.

Чтобы подготовленный нами проект вам понравился, наш дизайнер вместе с вами заполнит анкету, в которой предусмотрены все ваши пожелания. Далее, за одну-две недели мы подготовим первый вариант дизайна, после чего вы сможете внести свои корректировки, и мы их обязательно учтем. 

На нашем сайте представлены все дизайны кухонь, которые мы делали, в виде каталога с удобной навигацией. Вы сможете убедиться, что у нас большой опыт по подготовке дизайн проектов кухонь в различных стилях и для различных планировок.

Заказать у нас дизайн проект кухни удобно, дешево и быстро. Уже тысячи людей воспользовались услугами дизайн-бюро Rerooms и получили полный комплекс услуг, результатом которых стала стильная, красивая и функциональная кухня. 

Заказать дизайн кухни онлайн можно, если вы оставите свою заявку на сайте студии Rerooms.ru (Москва). Наш сервис занимается разработкой дизайн проектов кухонь с нуля, без использования готовых шаблонов. Но если вы нашли в галерее на сайте уже готовый дизайн, мы поможем воплотить его, отталкиваясь от специфики вашего жилья.

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Фиксированные цены

Помещение* –14 990 руб.

Квартира-студия –14 990 руб.

1-к квартира –19 990 руб.

2-к квартира –24 990 руб.

3-к квартира –29 990 руб.

Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения
Заказать дизайн-проект
Что входит в дизайн-проект
Визуализация

1.Планировка объекта

2.3D визуализация

Руководство

1.Обмерный план помещений

2.План монтажа перегородок

3.План разметки электрики

4.План расстановки сантехники

5.Развертки стен и пола

Ведомости

1.Перечень работ по ремонту

2.Ведомость материалов

3.Ведомость отделки и мебели

4.Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш помощник дизайнера, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
05Через 10 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 1 раз бесплатно переделать чертежи.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
Отзывы наших клиентов в социальных сетях
В наших группах вы найдете выполненные дизайн-проекты с отзывами клиентов и ссылкой на их
профиль. Вы можете написать им лично и получить рекомендации о нас.
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У нас уже более 500 положительных отзывов. Возможно, среди них есть ваши друзья.
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в среднем 7 000 рублей за кв.м*
* в зависимости от площади
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от банка-партнера
  • Сумма до 3 млн.рублей
  • Срок кредита – от 2 до 7 лет
  • Ставка от 7,9%
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Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть все ценыЗаказать дизайн-проект
Капитальный ремонт по ценам частных мастеров
Что входит в дизайн-проект
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