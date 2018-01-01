Дизайн-проекты кухонь

Разработка индивидуальных дизайн-проектов кухни с ReRooms

Стоимость дизайн-проекта кухни не зависит от ее размеров. Что же касается гарнитура, то все наши проекты реальны, и их можно заказать у компании–партнера, производителя кухонь. Мы отбирали партнеров по принципу «качественно и недорого». А для наших клиентов они предоставляют выгодные скидки.

Чтобы мы начали разрабатывать для вас индивидуальный дизайн кухни, первым делом вам надо позвонить или оставить заявку на сайте. Наш дизайнер поможет определиться со стилем. Далее он проконсультирует вас обо всех особенностях работы. Если вы примете решение работать с нами, мы обговорим время встречи для замеров и обсуждения всех ваших пожеланий по дизайну и функциональности кухни. Там же мы подпишем с вами договор и возьмем предоплату.

Чтобы подготовленный нами проект вам понравился, наш дизайнер вместе с вами заполнит анкету, в которой предусмотрены все ваши пожелания. Далее, за одну-две недели мы подготовим первый вариант дизайна, после чего вы сможете внести свои корректировки, и мы их обязательно учтем.

На нашем сайте представлены все дизайны кухонь, которые мы делали, в виде каталога с удобной навигацией. Вы сможете убедиться, что у нас большой опыт по подготовке дизайн проектов кухонь в различных стилях и для различных планировок.

Заказать у нас дизайн проект кухни удобно, дешево и быстро. Уже тысячи людей воспользовались услугами дизайн-бюро Rerooms и получили полный комплекс услуг, результатом которых стала стильная, красивая и функциональная кухня.

Заказать дизайн кухни онлайн можно, если вы оставите свою заявку на сайте студии Rerooms.ru (Москва). Наш сервис занимается разработкой дизайн проектов кухонь с нуля, без использования готовых шаблонов. Но если вы нашли в галерее на сайте уже готовый дизайн, мы поможем воплотить его, отталкиваясь от специфики вашего жилья.