Индивидуальные дизайн-проекты квартир-студий
Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Что важно в дизайн-проекте квартиры-студии?
При создании индивидуального дизайн-проекта квартиры-студии учитываются следующие ключевые особенности:
- Проект обязательно предусматривает грамотное зонирование пространства. Необходимо спланировать зону кухни, зону отдыха, рабочую зону и т.д. Разделение пространства в отсутствии перегородок выполняется за счет использования визуальных приемов, ниш, ступенчатых переходов и т.д. Также могут использоваться небольшие ширмы-перегородки.
- Важно обеспечить качественное освещение. Оно также помогает решать задачи как по созданию индивидуальных зон в помещении, так и по обеспечению комфортных комнатных условий.
- При оформлении помещения дизайн планируется таким образом, чтобы обеспечить фактическое и визуальное расширение пространства. Например, если у вас студия маленькой площади, то возможно объединение балкона с жилым помещением. В отделке лучше использовать светлые тона, отражающие поверхности и другие стильные решения.
- Необходимо использовать различные предметы декора, комнатные растения и другие решения, позволяющие создать стильный интерьер и оживить его.
Сотрудничество с различными партнерами-производителями мебели и отделочных материалов позволяет воплощать в жизнь самые необычные дизайнерские решения по очень выгодным ценам. Для наших клиентов у партнеров предусмотрены скидки.
Как заказать дизайн-проект квартиры студии в ReRooms?
На сайте ReRooms вы можете заказать разработку оригинального проекта. Вам достаточно просто позвонить или заполнить заявку на сайте. Дизайнер встретится с вами в удобное время, подробно расскажет обо всех этапах работы, произведет замер помещения и поможет заполнить анкету с вашими пожеланиями к проекту. Вам останется только подписать договор и внести предоплату. Уже через две недели вы увидите первый вариант дизайна и сможете внести коррективы.
Так же вы можете подобрать готовый индивидуальный проект для вашей квартиры-студии. В нашей базе содержится большое количество разнообразных решений, как для малогабаритных квартир, так и для просторных помещений. Это значительно упрощает выбор необходимого варианта. При необходимости, мы адаптируем базовую концепцию под ваше квартиру.
Приобрести недорого дизайн проект квартиры-студии в Москве можно, оставив заявку на сайте онлайн-сервиса Rerooms.ru.
Цена
Стоимость дизайна фиксированная, и никак не зависит от количества квадратных метров в квартире. Цена проекта квартиры-студии любого метража – 19 990 руб. Проект включает всю необходимую для осуществления ремонта информацию: технические чертежи, планировочное решение, план проводки и сантехники, смету на отделочные материалы, мебель и декор, коллажи и 3D визуализации. Дополнительные услуги: авторский надзор за ремонтом и виртуальный тур по квартире.
Помещение* –14 990 руб.
Квартира-студия –14 990 руб.
1-к квартира –19 990 руб.
2-к квартира –24 990 руб.
3-к квартира –29 990 руб.
Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж
1.Планировка объекта
2.3D визуализация
1.Обмерный план помещений
2.План монтажа перегородок
3.План разметки электрики
4.План расстановки сантехники
5.Развертки стен и пола
1.Перечень работ по ремонту
2.Ведомость материалов
3.Ведомость отделки и мебели
4.Ведомость сантехники