Индивидуальные дизайн-проекты квартир-студий

Сотрудничество с различными партнерами-производителями мебели и отделочных материалов позволяет воплощать в жизнь самые необычные дизайнерские решения по очень выгодным ценам. Для наших клиентов у партнеров предусмотрены скидки.

Как заказать дизайн-проект квартиры студии в ReRooms?

На сайте ReRooms вы можете заказать разработку оригинального проекта. Вам достаточно просто позвонить или заполнить заявку на сайте. Дизайнер встретится с вами в удобное время, подробно расскажет обо всех этапах работы, произведет замер помещения и поможет заполнить анкету с вашими пожеланиями к проекту. Вам останется только подписать договор и внести предоплату. Уже через две недели вы увидите первый вариант дизайна и сможете внести коррективы.

Так же вы можете подобрать готовый индивидуальный проект для вашей квартиры-студии. В нашей базе содержится большое количество разнообразных решений, как для малогабаритных квартир, так и для просторных помещений. Это значительно упрощает выбор необходимого варианта. При необходимости, мы адаптируем базовую концепцию под ваше квартиру.

Приобрести недорого дизайн проект квартиры-студии в Москве можно, оставив заявку на сайте онлайн-сервиса Rerooms.ru.

Цена

Стоимость дизайна фиксированная, и никак не зависит от количества квадратных метров в квартире. Цена проекта квартиры-студии любого метража – 19 990 руб. Проект включает всю необходимую для осуществления ремонта информацию: технические чертежи, планировочное решение, план проводки и сантехники, смету на отделочные материалы, мебель и декор, коллажи и 3D визуализации. Дополнительные услуги: авторский надзор за ремонтом и виртуальный тур по квартире.