Дизайн-проекты однокомнатных квартир

Пара слов о мебели и отделке. Все элементы дизайна, представленные в наших проектах, вы можете заказать у наших партнеров. Мы работаем только с проверенными производителями и ручаемся за качество. А еще для наших клиентов предусмотрены выгодные скидки.

Заказать дизайн-проект однокомнатной квартиры в ReRooms

Если вас интересует индивидуальный дизайн-проект однокомнатной квартиры в современном стиле, обращайтесь в архитектурное бюро ReRooms. Мы предлагаем обширную базу готовых решений, где вы без труда сможете подобрать бюджетный или эксклюзивный вариант. В зависимости от параметров, которые имеет ваша однушка и от ваших пожеланий, готовое решение может быть адаптировано.

Вы можете заказать разработку индивидуального дизайн-проекта однокомнатной квартиры. Позвоните или оставьте заявку на сайте. Дизайнер подробно расскажет вам из каких этапов состоит работа, поможет определиться со стилем, приедет в удобное время и замерит помещение. На встрече он заполнит подробную анкету, в которой будут учтены все ваши пожелания. Сразу же вы сможете подписать договор и внести предоплату, а уже через две недели увидеть первый вариант дизайна вашей однушки.

Студия Rerooms разрабатывает индивидуальные дизайн-проекты помещений, квартир, загородных домов и коттеджей. Также вы можете взглянуть на готовые проекты в нашей галерее, и купить понравившийся дизайн.

Цена

Цена на проекты фиксированная, то есть мы не рассчитаем стоимость за каждый квадратный метр. Дизайн проект однокомнатной квартиры стоит 29 990 рублей. Если у вас квартира-студия, проект обойдётся в 19 990 руб. В проект входят технические чертежи, планировочное решение, коллажи и 3D визуализация, смета на стройматериалы, мебель и декор.

Среди дополнительных услуг, заказывая которые, нужно будет доплачивать – авторский надзор за ходом ремонта и виртуальный 3D тур по квартире. При заказе 3D тура клиент получает в подарок очки виртуальной реальности.