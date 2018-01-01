Дизайн-проекты однокомнатных квартир
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Что важно в дизайн-проекте однокомнатной квартиры?
При разработке индивидуального проекта мы учитываем следующие особенности:
- Дизайн однокомнатной квартиры определяется составом семьи. Если проживает один человек или семейная пара, то кухня может быть объединена с комнатой, что позволит создать более просторное жилье. Для семьи с детьми наоборот, может потребоваться сооружение перегородок или использование других решений, позволяющих создать компактные зоны для членов семьи.
- Всегда актуальным является визуальное расширение пространства за дизайна квартиры в светлых тонах.
- При наличии утепленной лоджии (например, если у вас хорошая новостройка) жилая площадь может быть расширена за счет нее. Также возможно выполнение предварительного качественного утепления лоджии в домах старой постройки.
- При выборе мебели в однушке также необходимо ориентироваться на сравнительно маленький однокомнатный интерьер. Поэтому мебель должна быть вместительной и функциональной.
Пара слов о мебели и отделке. Все элементы дизайна, представленные в наших проектах, вы можете заказать у наших партнеров. Мы работаем только с проверенными производителями и ручаемся за качество. А еще для наших клиентов предусмотрены выгодные скидки.
Заказать дизайн-проект однокомнатной квартиры в ReRooms
Если вас интересует индивидуальный дизайн-проект однокомнатной квартиры в современном стиле, обращайтесь в архитектурное бюро ReRooms. Мы предлагаем обширную базу готовых решений, где вы без труда сможете подобрать бюджетный или эксклюзивный вариант. В зависимости от параметров, которые имеет ваша однушка и от ваших пожеланий, готовое решение может быть адаптировано.
Вы можете заказать разработку индивидуального дизайн-проекта однокомнатной квартиры. Позвоните или оставьте заявку на сайте. Дизайнер подробно расскажет вам из каких этапов состоит работа, поможет определиться со стилем, приедет в удобное время и замерит помещение. На встрече он заполнит подробную анкету, в которой будут учтены все ваши пожелания. Сразу же вы сможете подписать договор и внести предоплату, а уже через две недели увидеть первый вариант дизайна вашей однушки.
Студия Rerooms разрабатывает индивидуальные дизайн-проекты помещений, квартир, загородных домов и коттеджей. Также вы можете взглянуть на готовые проекты в нашей галерее, и купить понравившийся дизайн.
Цена
Цена на проекты фиксированная, то есть мы не рассчитаем стоимость за каждый квадратный метр. Дизайн проект однокомнатной квартиры стоит 29 990 рублей. Если у вас квартира-студия, проект обойдётся в 19 990 руб. В проект входят технические чертежи, планировочное решение, коллажи и 3D визуализация, смета на стройматериалы, мебель и декор.
Среди дополнительных услуг, заказывая которые, нужно будет доплачивать – авторский надзор за ходом ремонта и виртуальный 3D тур по квартире. При заказе 3D тура клиент получает в подарок очки виртуальной реальности.
Помещение* –14 990 руб.
Квартира-студия –14 990 руб.
1-к квартира –19 990 руб.
2-к квартира –24 990 руб.
3-к квартира –29 990 руб.
Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж
1.Планировка объекта
2.3D визуализация
1.Обмерный план помещений
2.План монтажа перегородок
3.План разметки электрики
4.План расстановки сантехники
5.Развертки стен и пола
1.Перечень работ по ремонту
2.Ведомость материалов
3.Ведомость отделки и мебели
4.Ведомость сантехники