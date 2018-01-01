Дизайн зала в квартире

При отделке залов дизайнеры опираются как на тенденции современной моды, так и на классические решения, все зависит от пожеланий заказчика:

Разработка индивидуальных дизайн-проектов зала с ReRooms

Заказать дизайн гостиной комнаты очень просто. Вам достаточно просто позвонить нам или оставить заявку на сайте. Дизайнер свяжется с вами и подробно расскажет обо всех тонкостях рабочего процесса, а так же поможет определиться со стилем. После этого в удобное для вас время мы приедем для замера помещения и подписания договора. Вместе с вами мы заполним анкету, в которой учтем все ваши пожелания по дизайну и отделке. В течение двух недель вы сможете увидеть первый вариант дизайна и внести коррективы.

Так же у нас на сайте вы сможете выбрать один из более 1500 готовых дизайнов залов. Вы сможете найти классический или современный дизайн, дизайн для квадратных залов или для прямоугольных, подобрать для себя оригинальных дизайн маленькой гостиной или гостиной в доме. При необходимости мы адаптируем готовые дизайны под ваше помещение.

Цена

Цена на дизайнерские проекты фиксированная: это значит, что она не зависит от количества квадратных метров в жилье. Цена зависит от количества комнат, где планируется делать ремонт, а также от функционального назначения помещений (например, санузел, кухня).

Дизайн-проект одного помещения стоит 14 990 рублей. Если рассчитать по масштабу, получается, что дизайн комнаты площадью 24 метра обойдётся в 600 руб./ м². Средние расценки по Москве за 1 квадратный метр 1500-3000 рублей. При этом в стоимость проекта от сервиса Rerooms.ru входит полный пакет документации, коллажи, 3D визуализации проекта с разных ракурсов.

Приобретая отделочные материалы, мебель, декор и другие необходимые товары у наших партнёров, вы получите скидку до 30% от розничной цены.