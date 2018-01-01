Дизайн-проекты кухонь-гостинных
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Совмещение кухни с гостиной – выигрышное решение для желающих удобно и комфортно использовать пространство в небольшой квартире. Чтобы помещение было стильным и практичным, важно правильно подобрать интерьер.
Особенности дизайна гостиной, совмещенной с кухней
Главный принцип оформления интерьера объединенных помещений – правильное зонирование. Нужно отделить рабочую, столовую и гостиную зону. Сделать это можно с помощью:
- перегородки;
- колонны;
- арки;
- барной стойки;
- подиума;
- дивана и пр.
Разделить пространства можно комбинируя разные варианты отделки стен, пола или потолка. Очень выразительно смотрится сочетание разных цветов, материалов, фактур. К примеру, пол в кухне можно отделать плиткой, а в гостиной – ковролином.
Совмещенные помещения лучше оформить в едином или близком стиле. Это может быть классика, минимализм, хай-тек, лофт, кантри и пр. Цвета отделки, дизайн мебели и декоративных элементов должны гармонировать.
Наличие вытяжки и хорошей вентиляции – обязательное условие для кухни, совмещенной с гостиной. В этом случае снизится распространение запахов, а пар и дым будет меньше влиять на мебель и отделку.
Для совмещенных помещений лучше сделать отдельное освещение и несколько ярких акцентов в каждой зоне.
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1.Планировка объекта
2.3D визуализация
1.Обмерный план помещений
2.План монтажа перегородок
3.План разметки электрики
4.План расстановки сантехники
5.Развертки стен и пола
1.Перечень работ по ремонту
2.Ведомость материалов
3.Ведомость отделки и мебели
4.Ведомость сантехники