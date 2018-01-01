Дизайн-проекты кухонь-гостинных

Совмещение кухни с гостиной – выигрышное решение для желающих удобно и комфортно использовать пространство в небольшой квартире. Чтобы помещение было стильным и практичным, важно правильно подобрать интерьер.

Особенности дизайна гостиной, совмещенной с кухней

Главный принцип оформления интерьера объединенных помещений – правильное зонирование. Нужно отделить рабочую, столовую и гостиную зону. Сделать это можно с помощью:

перегородки;

колонны;

арки;

барной стойки;

подиума;

дивана и пр.

Разделить пространства можно комбинируя разные варианты отделки стен, пола или потолка. Очень выразительно смотрится сочетание разных цветов, материалов, фактур. К примеру, пол в кухне можно отделать плиткой, а в гостиной – ковролином.

Совмещенные помещения лучше оформить в едином или близком стиле. Это может быть классика, минимализм, хай-тек, лофт, кантри и пр. Цвета отделки, дизайн мебели и декоративных элементов должны гармонировать.

Наличие вытяжки и хорошей вентиляции – обязательное условие для кухни, совмещенной с гостиной. В этом случае снизится распространение запахов, а пар и дым будет меньше влиять на мебель и отделку.

Для совмещенных помещений лучше сделать отдельное освещение и несколько ярких акцентов в каждой зоне.

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