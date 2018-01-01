Дизайн-проекты евро трехкомнатных квартир

На смену традиционным 3к-комнатным квартирам приходят стильные евротрешки. Чтобы жилье соответствовало вашим нуждам и предпочтениям, важно тщательно проработать дизайн.

Особенности дизайна интерьеров «евротрешек»

Европейская планировка предусматривает расширенную версию квартиры-студии.

Такая трешка состоит из следующих помещений:

2 спальни;

гостиная, совмещенная с кухней.

При создании интерьера спален нужно учесть количество проживающих и их предпочтения. Для семьи с детьми нужно оформить комнату для родителей и детскую. Интерьер общего пространства должен соответствовать требованиям всех жильцов. Если апартаментами владеет 1 хозяин или пара, вторую спальню можно выделить под гостевую или сделать из нее кабинет.

При обустройстве гостиной, совмещенной с кухней, руководствуются принципами разработки дизайна для квартиры-студии. Особое внимание уделяют зонированию пространства. Границу между рабочей и гостевой зоной можно провести с помощью отделки стен, пола или потолка. Стильно смотрится комбинация разных материалов или цветов. Еще один вариант – использование перегородки или мебели в качестве ширмы.

Дизайн 2 спален может быть:

аналогичным – например, все в стиле лофт;

похожим – классика и неоклассика;

несовместимым – минимализм и ретро;

смешанным – фьюжн или эклектика.

Чтобы сохранить эффективность пространства, используйте минимум мебели и декора.

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