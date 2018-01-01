Дизайн-проекты евро трехкомнатных квартир
Стоимость разработки проекта: 24 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 24 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
На смену традиционным 3к-комнатным квартирам приходят стильные евротрешки. Чтобы жилье соответствовало вашим нуждам и предпочтениям, важно тщательно проработать дизайн.
Особенности дизайна интерьеров «евротрешек»
Европейская планировка предусматривает расширенную версию квартиры-студии.
Такая трешка состоит из следующих помещений:
- 2 спальни;
- гостиная, совмещенная с кухней.
При создании интерьера спален нужно учесть количество проживающих и их предпочтения. Для семьи с детьми нужно оформить комнату для родителей и детскую. Интерьер общего пространства должен соответствовать требованиям всех жильцов. Если апартаментами владеет 1 хозяин или пара, вторую спальню можно выделить под гостевую или сделать из нее кабинет.
При обустройстве гостиной, совмещенной с кухней, руководствуются принципами разработки дизайна для квартиры-студии. Особое внимание уделяют зонированию пространства. Границу между рабочей и гостевой зоной можно провести с помощью отделки стен, пола или потолка. Стильно смотрится комбинация разных материалов или цветов. Еще один вариант – использование перегородки или мебели в качестве ширмы.
Дизайн 2 спален может быть:
- аналогичным – например, все в стиле лофт;
- похожим – классика и неоклассика;
- несовместимым – минимализм и ретро;
- смешанным – фьюжн или эклектика.
Чтобы сохранить эффективность пространства, используйте минимум мебели и декора.
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Помещение* –14 990 руб.
Квартира-студия –14 990 руб.
1-к квартира –19 990 руб.
2-к квартира –24 990 руб.
3-к квартира –29 990 руб.
Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж
1.Планировка объекта
2.3D визуализация
1.Обмерный план помещений
2.План монтажа перегородок
3.План разметки электрики
4.План расстановки сантехники
5.Развертки стен и пола
1.Перечень работ по ремонту
2.Ведомость материалов
3.Ведомость отделки и мебели
4.Ведомость сантехники