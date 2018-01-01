Индивидуальные дизайн-проекты спальных комнат
Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Что важно в дизайн-проекте спальни?
К числу основных особенностей, которые необходимо учитывать при дизайнерской работе со спальней, можно назвать следующее:
- Комната должна быть зонирована. Желательно создать не только зону сна, но и зону отдыха, которая может подразделяться на мужскую и женскую часть. При этом наши дизайнеры грамотно распределяют мебель в пространстве спальни. Это позволяет создать готовый индивидуальный дизайн-проект спальни, который максимально удовлетворит все ваши пожелания.
- Цветовые решения в спальне выбираются исходя из ваших пожеланий и выбранного стиля спальни. Это могут быть как традиционные пастельные тона, присущие классическому стилю, так и более яркие и современные решения.
- На проекте спальни уже расставлена мебель. Это пример реальной расстановки мебели от наших партнетов-производителей. При этом учитывается функциональность. Например, для маленькой спальни мы предлагаем кровать с отсеком для хранения вещей или компактный и вместительный гарнитур. Кстати, для наших клиентов у партнеров предусмотрены скидки на мебель!
Как заказать дизайн-проект спальни в ReRooms?
Для заказа дизайна спальни вам надо позвонить или оставить заявку на сайте. Дизайнер свяжется с вами, расскажет подробности работы с нами и поможет определиться со стилем. После этого он договорится с вами о встрече для замера и обсуждения пожеланий по дизайну и функционалу спальни. Вы вместе заполните анкету, в которой будут отображены ваши пожелания, прямо на месте подпишете договор и сможете внести предоплату. Через две недели вам будет представлен первый вариант дизайна, в который вы сможете внести коррективы.
Так же на нашем сайте вы можете ознакомиться с огромным количеством готовых дизайн проектов спален. Мы выполнили проекты в различных стилях и под всевозможные размеры. Вы можете выбрать и адаптировать готовый проект спальни под свою квартиру. Обратите внимание: цена дизайн-проекта спальни не зависит от ее размеров.
Заказать разработку индивидуального дизайн-проекта спальни быстро и недорого можно на сайте архитектурного бюро ReRooms.
Помещение* –14 990 руб.
Квартира-студия –14 990 руб.
1-к квартира –19 990 руб.
2-к квартира –24 990 руб.
3-к квартира –29 990 руб.
Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж
1.Планировка объекта
2.3D визуализация
1.Обмерный план помещений
2.План монтажа перегородок
3.План разметки электрики
4.План расстановки сантехники
5.Развертки стен и пола
1.Перечень работ по ремонту
2.Ведомость материалов
3.Ведомость отделки и мебели
4.Ведомость сантехники
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