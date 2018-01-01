Индивидуальные дизайн-проекты спальных комнат

Как заказать дизайн-проект спальни в ReRooms?

Для заказа дизайна спальни вам надо позвонить или оставить заявку на сайте. Дизайнер свяжется с вами, расскажет подробности работы с нами и поможет определиться со стилем. После этого он договорится с вами о встрече для замера и обсуждения пожеланий по дизайну и функционалу спальни. Вы вместе заполните анкету, в которой будут отображены ваши пожелания, прямо на месте подпишете договор и сможете внести предоплату. Через две недели вам будет представлен первый вариант дизайна, в который вы сможете внести коррективы.

Так же на нашем сайте вы можете ознакомиться с огромным количеством готовых дизайн проектов спален. Мы выполнили проекты в различных стилях и под всевозможные размеры. Вы можете выбрать и адаптировать готовый проект спальни под свою квартиру. Обратите внимание: цена дизайн-проекта спальни не зависит от ее размеров.

Заказать разработку индивидуального дизайн-проекта спальни быстро и недорого можно на сайте архитектурного бюро ReRooms.