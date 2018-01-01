Дизайн-проекты прихожих в квартире
Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Заказать разработку дизайн-проекта прихожей
Обратившись к дизайнеру нашей компании, вы сможете узнать, что входит в дизайн-проект. Проконсультировавшись у него, вы сможете выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Необходимые материалы, аксессуары мебель вы сможете приобрести у наших партнеров. Кстати, для клиентов ReRooms они предоставляют хорошие скидки.
К каждому готовому дизайн-проекту у нас имеются фото, на которых изображено все в подробностях, а также имеется как 3D-тур по прихожим. Мы предлагаем оформить прихожую в следующих стилях: современная классика, минимализм, шведский, модернизм, скандинавский и многих других. Каждый, кто к нам обратится, сможет найти для себя тот вариант, который будет подходить ему лучше всего.
Мы предлагаем придать вашему коридору современный, яркий и светлый стиль. Готовые варианты прихожей порадуют каждого. Мы имеем множество идей для оформления интерьера. Даже самый маленький коридор с нашей помощью преобразуется в удобный и функциональный холл.
Онлайн-сервис Rerooms.ru разрабатывает индивидуальные дизайн-проекты прихожей, а также других помещений (санузла, кухни, спальни, зала и пр.) Дизайн интерьера создаётся с нуля, исходя из предпочтений и требований заказчика. Также можно заказать готовый проект из галереи на нашем сайте.
Стоимость дизайн проекта коридора
Купить дизайн проект коридора в любом стиле вы можете за 19 990 рублей. Цены на индивидуальные проекты фиксированные и не зависят от метража помещений. Кроме того, на цену не влияет избранная стилистика интерьера.
По желанию клиент может заказать за отдельную плату услугу авторского надзора за процессом ремонта и разработку виртуального тура по квартире с будущим дизайном. При заказе виртуального тура заказчик получает в подарок от студии очки виртуальной реальности.
Помещение* –14 990 руб.
Квартира-студия –14 990 руб.
1-к квартира –19 990 руб.
2-к квартира –24 990 руб.
3-к квартира –29 990 руб.
Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж
1.Планировка объекта
2.3D визуализация
1.Обмерный план помещений
2.План монтажа перегородок
3.План разметки электрики
4.План расстановки сантехники
5.Развертки стен и пола
1.Перечень работ по ремонту
2.Ведомость материалов
3.Ведомость отделки и мебели
4.Ведомость сантехники