Дизайн-проекты прихожих в квартире

Заказать разработку дизайн-проекта прихожей

Обратившись к дизайнеру нашей компании, вы сможете узнать, что входит в дизайн-проект. Проконсультировавшись у него, вы сможете выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Необходимые материалы, аксессуары мебель вы сможете приобрести у наших партнеров. Кстати, для клиентов ReRooms они предоставляют хорошие скидки.

К каждому готовому дизайн-проекту у нас имеются фото, на которых изображено все в подробностях, а также имеется как 3D-тур по прихожим. Мы предлагаем оформить прихожую в следующих стилях: современная классика, минимализм, шведский, модернизм, скандинавский и многих других. Каждый, кто к нам обратится, сможет найти для себя тот вариант, который будет подходить ему лучше всего.

Мы предлагаем придать вашему коридору современный, яркий и светлый стиль. Готовые варианты прихожей порадуют каждого. Мы имеем множество идей для оформления интерьера. Даже самый маленький коридор с нашей помощью преобразуется в удобный и функциональный холл.

Онлайн-сервис Rerooms.ru разрабатывает индивидуальные дизайн-проекты прихожей, а также других помещений (санузла, кухни, спальни, зала и пр.) Дизайн интерьера создаётся с нуля, исходя из предпочтений и требований заказчика. Также можно заказать готовый проект из галереи на нашем сайте.

Стоимость дизайн проекта коридора

Купить дизайн проект коридора в любом стиле вы можете за 19 990 рублей. Цены на индивидуальные проекты фиксированные и не зависят от метража помещений. Кроме того, на цену не влияет избранная стилистика интерьера.

По желанию клиент может заказать за отдельную плату услугу авторского надзора за процессом ремонта и разработку виртуального тура по квартире с будущим дизайном. При заказе виртуального тура заказчик получает в подарок от студии очки виртуальной реальности.