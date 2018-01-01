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дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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+7 495 120-29-83
8 (495) 191-12-57
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ПРИХОЖЕЙ
за 14 990 ₽Заказать индивидуальный
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с нуля, не используем шаблоны,
учитываем все пожелания клиента
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Дизайн-проекты прихожих в квартире

ГлавнаяИндивидуальные дизайн-проекты
Наше портфолио более 10 000 проектов
Портфолио прихожих
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  • Прихожая: готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 5.4 м²
  • Прихожая: готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 5.4 м²
стиль Прованс, 5.4 м²

Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽

  • Прихожая: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 2.9 м²
  • Прихожая: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 2.9 м²
  • Прихожая: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 2.9 м²
стиль Современная классика, 2.9 м²

Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽

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Портфолио однокомнатных квартир
Смотреть все проекты однокомнатных квартир
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
стиль Минимализм, 37.0 м²

Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽

  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
стиль Современная классика, 36.6 м²

Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽

Смотреть все проекты однокомнатных квартир
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Портфолио двухкомнатных квартир
Смотреть все проекты двухкомнатных квартир
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
Скандинавский стиль, 53.1 м²

Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽

  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
стиль Современная классика, 60.2 м²

Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽

Смотреть все проекты двухкомнатных квартир
Портфолио трёхкомнатных квартир
Смотреть все проекты трёхкомнатных квартир
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
стиль Лофт , 92.2 м²

Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽

  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
стиль Современная классика, 114.8 м²

Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽

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Заказать разработку дизайн-проекта прихожей

Обратившись к дизайнеру нашей компании, вы сможете узнать, что входит в дизайн-проект. Проконсультировавшись у него, вы сможете выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Необходимые материалы, аксессуары мебель вы сможете приобрести у наших партнеров. Кстати, для клиентов ReRooms они предоставляют хорошие скидки.

К каждому готовому дизайн-проекту у нас имеются фото, на которых изображено все в подробностях, а также имеется как 3D-тур по прихожим. Мы предлагаем оформить прихожую в следующих стилях: современная классика, минимализм, шведский, модернизм, скандинавский и многих других. Каждый, кто к нам обратится, сможет найти для себя тот вариант, который будет подходить ему лучше всего. 

Мы предлагаем придать вашему коридору современный, яркий и светлый стиль. Готовые варианты прихожей порадуют каждого. Мы имеем множество идей для оформления интерьера. Даже самый маленький коридор с нашей помощью преобразуется в удобный и функциональный холл.

Онлайн-сервис Rerooms.ru разрабатывает индивидуальные дизайн-проекты прихожей, а также других помещений (санузла, кухни, спальни, зала и пр.) Дизайн интерьера создаётся с нуля, исходя из предпочтений и требований заказчика. Также можно заказать готовый проект из галереи на нашем сайте.

Стоимость дизайн проекта коридора

Купить дизайн проект коридора в любом стиле вы можете за 19 990 рублей. Цены на индивидуальные проекты фиксированные и не зависят от метража помещений. Кроме того, на цену не влияет избранная стилистика интерьера.

По желанию клиент может заказать за отдельную плату услугу авторского надзора за процессом ремонта и разработку виртуального тура по квартире с будущим дизайном. При заказе виртуального тура заказчик получает в подарок от студии очки виртуальной реальности. 

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Фиксированные цены

Помещение* –14 990 руб.

Квартира-студия –14 990 руб.

1-к квартира –19 990 руб.

2-к квартира –24 990 руб.

3-к квартира –29 990 руб.

Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения
Заказать дизайн-проект
Что входит в дизайн-проект
Визуализация

1.Планировка объекта

2.3D визуализация

Руководство

1.Обмерный план помещений

2.План монтажа перегородок

3.План разметки электрики

4.План расстановки сантехники

5.Развертки стен и пола

Ведомости

1.Перечень работ по ремонту

2.Ведомость материалов

3.Ведомость отделки и мебели

4.Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш помощник дизайнера, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
05Через 10 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 1 раз бесплатно переделать чертежи.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
Отзывы наших клиентов в социальных сетях
В наших группах вы найдете выполненные дизайн-проекты с отзывами клиентов и ссылкой на их
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в среднем 7 000 рублей за кв.м*
* в зависимости от площади
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Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть все ценыЗаказать дизайн-проект
Капитальный ремонт по ценам частных мастеров
Что входит в дизайн-проект
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