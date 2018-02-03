Дизайн-проекты пятикомнатных квартир

Владельцы 5к-квартир – счастливчики. Большое количество комнат дает возможность поэкспериментировать с интерьером и удовлетворить желания каждого жильца.

Особенности дизайна интерьера пятикомнатных квартир

Наличие 5 комнат значительно расширяет возможности зонирования.

Все помещения имеют свое функциональное назначение:

спальня;

детская;

гостиная;

кабинет и пр.

Дополнительное зонирование можно провести для каждой комнаты. К примеру, в просторной гостиной прекрасно впишется рабочая зона, место для отдыха и приема пищи с гостями.

Сложнее определить концепцию интерьера. Если жильцы имеют похожие привычки и предпочтения, все помещения можно выдержать в едином стиле:

классика;

арт-деко;

минимализм;

лофт и др.

Тогда квартира смотрится целостно и гармонично.

Чтобы удовлетворить пожелания жильцов с разными вкусами, для каждой комнаты можно сделать уникальный дизайн. Гармоничности такому жилью помогут придать сочетающиеся по стилю межкомнатные перегородки, двери, арки и прочие элементы декора.

Очень эффектно смотрится пятикомнатная квартира в исполнении фьюжн или эклектика. Смешение совершенно разных или созвучных стилей поможет решить вопрос несовпадения вкусов всех членов семьи.

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