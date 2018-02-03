Дизайн-проекты пятикомнатных квартир
Стоимость разработки проекта: 44 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 44 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Владельцы 5к-квартир – счастливчики. Большое количество комнат дает возможность поэкспериментировать с интерьером и удовлетворить желания каждого жильца.
Особенности дизайна интерьера пятикомнатных квартир
Наличие 5 комнат значительно расширяет возможности зонирования.
Все помещения имеют свое функциональное назначение:
- спальня;
- детская;
- гостиная;
- кабинет и пр.
Дополнительное зонирование можно провести для каждой комнаты. К примеру, в просторной гостиной прекрасно впишется рабочая зона, место для отдыха и приема пищи с гостями.
Сложнее определить концепцию интерьера. Если жильцы имеют похожие привычки и предпочтения, все помещения можно выдержать в едином стиле:
- классика;
- арт-деко;
- минимализм;
- лофт и др.
Тогда квартира смотрится целостно и гармонично.
Чтобы удовлетворить пожелания жильцов с разными вкусами, для каждой комнаты можно сделать уникальный дизайн. Гармоничности такому жилью помогут придать сочетающиеся по стилю межкомнатные перегородки, двери, арки и прочие элементы декора.
Очень эффектно смотрится пятикомнатная квартира в исполнении фьюжн или эклектика. Смешение совершенно разных или созвучных стилей поможет решить вопрос несовпадения вкусов всех членов семьи.
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Помещение* –14 990 руб.
Квартира-студия –14 990 руб.
1-к квартира –19 990 руб.
2-к квартира –24 990 руб.
3-к квартира –29 990 руб.
Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж
1.Планировка объекта
2.3D визуализация
1.Обмерный план помещений
2.План монтажа перегородок
3.План разметки электрики
4.План расстановки сантехники
5.Развертки стен и пола
1.Перечень работ по ремонту
2.Ведомость материалов
3.Ведомость отделки и мебели
4.Ведомость сантехники