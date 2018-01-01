Дизайн проекты совмещенных санузлов
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Что важно в дизайн-проекте совмещенного санузла?
При проектировании учитываются несколько важных моментов:
- грамотное зонирование помещений в индивидуальном проекте совмещенного санузла;
- правильное размещение сантехники;
- индивидуальное оформление совмещенного санузла
Независимо от того, большой или маленький, квадратный или узкий санузел в вашей квартире, он обязательно будет поделен на три основные зоны:
- унитаз (также в зоне туалета может устанавливаться биде);
- ванна или душевая кабина;
- раковина.
Если совмещенный санузел является достаточно большим по площади, мы предусмотрим дополнительные зоны. Например, может использоваться индивидуальная зона для стиральной машины или другой бытовой техники.
Выбор и размещение сантехники напрямую зависит от того, какую планировку имеет ваш совмещенный санитарный узел – узкий он или широкий, квадратный или прямоугольный и т.д. Например, в большом помещении можно использовать ванну оригинального типа. Также, если совмещенный санитарный узел имеет достаточно высокий потолок, возможна установка душевого бокса, в котором душевая кабина совмещена с небольшой ванной.
Для небольшого по площади и узкого помещения придется выбирать более простую сантехнику. Например, подойдет небольшая узкая ванна или угловая душевая кабина.
Независимо от размеров помещения, при отделке используются только качественные материалы и сантехника. Мы заключили договор с фирмами-производителями отделочных материалов и мебели для санузлов. Все элементы дизайна, изображенные на проекте, вы можете заказать с выгодной скидкой.
Как заказать дизайн-проект совмещенного санузла в ReRooms
Позвоните нам или оставьте заявку на сайте. Дизайнер свяжется с вами, подробно расскажет об этапах работы и договорится о встрече в удобное для вас время. На встрече он замерит помещение, заполнит анкету по вашим пожеланиям к дизайн-проекту, и вы сможете подписать договор. Уже через две недели вы увидите первый вариант дизайна вашего нового санузла и сможете внести в него правки.
Вы можете выбрать один из имеющихся на сайте готовых дизайн-проектов совмещенных санузлов. Любой из проектов вы сможете адаптировать под параметры вашей квартиры.
Помещение* –14 990 руб.
Квартира-студия –14 990 руб.
1-к квартира –19 990 руб.
2-к квартира –24 990 руб.
3-к квартира –29 990 руб.
Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж
1.Планировка объекта
2.3D визуализация
1.Обмерный план помещений
2.План монтажа перегородок
3.План разметки электрики
4.План расстановки сантехники
5.Развертки стен и пола
1.Перечень работ по ремонту
2.Ведомость материалов
3.Ведомость отделки и мебели
4.Ведомость сантехники