Дизайн проекты совмещенных санузлов

Что важно в дизайн-проекте совмещенного санузла?

При проектировании учитываются несколько важных моментов:

грамотное зонирование помещений в индивидуальном проекте совмещенного санузла;

правильное размещение сантехники;

индивидуальное оформление совмещенного санузла

Независимо от того, большой или маленький, квадратный или узкий санузел в вашей квартире, он обязательно будет поделен на три основные зоны:

унитаз (также в зоне туалета может устанавливаться биде);

ванна или душевая кабина;

раковина.

Если совмещенный санузел является достаточно большим по площади, мы предусмотрим дополнительные зоны. Например, может использоваться индивидуальная зона для стиральной машины или другой бытовой техники.

Выбор и размещение сантехники напрямую зависит от того, какую планировку имеет ваш совмещенный санитарный узел – узкий он или широкий, квадратный или прямоугольный и т.д. Например, в большом помещении можно использовать ванну оригинального типа. Также, если совмещенный санитарный узел имеет достаточно высокий потолок, возможна установка душевого бокса, в котором душевая кабина совмещена с небольшой ванной.

Для небольшого по площади и узкого помещения придется выбирать более простую сантехнику. Например, подойдет небольшая узкая ванна или угловая душевая кабина.

Независимо от размеров помещения, при отделке используются только качественные материалы и сантехника. Мы заключили договор с фирмами-производителями отделочных материалов и мебели для санузлов. Все элементы дизайна, изображенные на проекте, вы можете заказать с выгодной скидкой.

Как заказать дизайн-проект совмещенного санузла в ReRooms

Позвоните нам или оставьте заявку на сайте. Дизайнер свяжется с вами, подробно расскажет об этапах работы и договорится о встрече в удобное для вас время. На встрече он замерит помещение, заполнит анкету по вашим пожеланиям к дизайн-проекту, и вы сможете подписать договор. Уже через две недели вы увидите первый вариант дизайна вашего нового санузла и сможете внести в него правки.

Вы можете выбрать один из имеющихся на сайте готовых дизайн-проектов совмещенных санузлов. Любой из проектов вы сможете адаптировать под параметры вашей квартиры.