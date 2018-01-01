Дизайн проекты двухкомнатных квартир

Что важно в дизайн-проекте двухкомнатной квартиры?

При индивидуальном дизайнерском проектировании 2 комнатной квартиры мы учитываем различные особенности:

Если проживает один человек или семейная пара, то одна комната используется в качестве спальни, а другая – гостиной. В данном случае перепланировка не является необходимой. С другой стороны, индивидуальный дизайн-проект двухкомнатной квартиры может предусматривать объединение кухни с одной из комнат.

Если в двушке проживает семья с детьми, то двухкомнатный дизайн-проект предполагает, что одной из комнат будет детская, а другой – спальня, в которой будут спать родители. При этом в данной комнате должно быть обеспечено зонирование пространства, что может потребовать перепланировки.

2-х комнатный дизайн-проект должен отличаться функциональностью. Жилье является не таким большим, поэтому здесь нельзя тратить свободное место.

Современный дизайнерский подход предполагает максимально рациональную организацию пространства с использованием стандартных и уникальных приемов. В оформлении может использовать классический стиль и самые смелые идеи. Для придания уюта внутреннее пространство украшается различными элементами декора, функциональной мебелью, позволяющей экономить пространство и обеспечить удобное хранение вещей.

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