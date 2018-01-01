Дизайн проекты двухкомнатных квартир
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Что важно в дизайн-проекте двухкомнатной квартиры?
При индивидуальном дизайнерском проектировании 2 комнатной квартиры мы учитываем различные особенности:
- Если проживает один человек или семейная пара, то одна комната используется в качестве спальни, а другая – гостиной. В данном случае перепланировка не является необходимой. С другой стороны, индивидуальный дизайн-проект двухкомнатной квартиры может предусматривать объединение кухни с одной из комнат.
- Если в двушке проживает семья с детьми, то двухкомнатный дизайн-проект предполагает, что одной из комнат будет детская, а другой – спальня, в которой будут спать родители. При этом в данной комнате должно быть обеспечено зонирование пространства, что может потребовать перепланировки.
- 2-х комнатный дизайн-проект должен отличаться функциональностью. Жилье является не таким большим, поэтому здесь нельзя тратить свободное место.
Современный дизайнерский подход предполагает максимально рациональную организацию пространства с использованием стандартных и уникальных приемов. В оформлении может использовать классический стиль и самые смелые идеи. Для придания уюта внутреннее пространство украшается различными элементами декора, функциональной мебелью, позволяющей экономить пространство и обеспечить удобное хранение вещей.
Мы работаем с качественными и проверенными партнерами-поставщиками мебели и отделочных материалов. Любой дизайн-проект вы можете воспроизвести с детальной точностью, заказав мебель и декор по выгодным ценам. Для наших клиентов партнеры предоставляют скидки.
Заказать дизайн-проект двухкомнатной квартиры в ReRooms
Мы предлагаем вам выбрать готовый дизайн-проект двухкомнатной квартиры из числа представленных в нашей обширной базе. При необходимости, стандартный вариант может быть адаптирован под параметры вашего двухкомнатного жилья с учетом ваших пожеланий.
Вы можете заказать разработку индивидуального дизайн-проекта двушки. Просто позвоните или оставьте заявку на сайте. Дизайнер по телефону подробно расскажет обо всех особенностях работы, встретится в удобное для вас время, заполнит анкету с пожеланиями к дизайну и произведет замер помещения. Сразу же вы сможете подписать договор и внести предоплату. Через одну-две недели вы уже увидите первый вариант дизайна и сможете внести коррективы.
Помещение* –14 990 руб.
Квартира-студия –14 990 руб.
1-к квартира –19 990 руб.
2-к квартира –24 990 руб.
3-к квартира –29 990 руб.
Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж
1.Планировка объекта
2.3D визуализация
1.Обмерный план помещений
2.План монтажа перегородок
3.План разметки электрики
4.План расстановки сантехники
5.Развертки стен и пола
1.Перечень работ по ремонту
2.Ведомость материалов
3.Ведомость отделки и мебели
4.Ведомость сантехники