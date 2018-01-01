Дизайн-проекты домашнего кабинета

Купить дизайн проект домашнего кабинета

Онлайн-сервис Rerooms.ru разрабатывает индивидуальные дизайн проекты квартир, частных домов, отдельных помещений. Все проекты создаются с нуля, без использования готовых шаблонов. С примерами выполненных работ можно ознакомиться в галерее на нашем сайте.

Стоимость дизайн проекта домашнего кабинета

Цена разработки проекта фиксированная, и не зависит от метража помещений. Дизайн интерьера одного помещения стоит 14 990 руб., квартиры-студии – 19 990 руб., однокомнатной квартиры – 29 990 руб. Получается, что дизайн помещения площадью 24 м² обойдётся вам в 600 руб./м.кв.

Чтобы заказать проект, нужно заполнить заявку на сайте или позвонить по телефону. При разговоре с нашим менеджером, вы обсудите нюансы, касающиеся квартиры и договоритесь о встрече с дизайнером. Дизайнер приезжает на объект для осуществления замеров и составления подробного брифа с требованиями и пожеланиями заказчика.

Далее общение с дизайнером и другими специалистами переносится в онлайн-режим. Вы в любой момент можете связаться с нашими специалистами для обсуждения возникшего вопроса. Уже через 3 дня будет готово первичное планировочное решение интерьера. Если вы захотите внести правки, мы можем дважды бесплатно переделать планировку.

В дизайн-проект также входит детальная смета на отделочные материалы, мебель и декор. Еще при первой встрече с дизайнером обсуждается бюджет, который вы готовы выделить на ремонт – проект создаётся, основываясь на этих цифрах.

В проект входит 3D визуализация помещения, отдельно можно заказать разработку виртуального тура по квартире. При заказе виртуального тура, в подарок клиент получает очки виртуальной реальности, надев которые, можно буквального «прогуляться» по своему жилью с будущим ремонтом.