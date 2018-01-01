Дизайн-проекты ванных комнат

Заказать дизайн-проект ванной комнаты в ReRooms

Для заказа вам надо позвонить или оставить заявку на сайте. После этого наш дизайнер свяжется с вами, расскажет подробно обо всех деталях работы и договорится о встрече для замера помещения в удобное для вас время. Далее, уже на встрече, вы вместе заполните анкету, в которой будут учтены все ваши пожелания по дизайну, подпишете договор и сможете внести предоплату. В течение двух недель дизайнер покажет вам первый вариант дизайна, в который вы сможете внести свои коррективы.

Так же вы можете выбрать один из множества представленных на сайте готовых дизайн-проектов ванной комнаты. Для вас на выбор представлены оригинальные дизайн-проекты в различных стилях и при этом недорого. Любой из представленных проектов вы можете адаптировать под свою квартиру.

Коллажи и визуализация санузла дают возможность увидеть проект в максимально приближенном к реальности виде. Так будет проще оценить сочетание оттенков и предметов интерьера, качество освещения и другие нюансы, которые трудно представить, опираясь на одно лишь воображение. Чтобы узнать стоимость услуги, оставляйте заявку или звоните по телефону, указанному на сайте дизайн студии Rerooms.ru (Москва).