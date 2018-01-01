Дизайн-проекты ванных комнат
Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Что важно в дизайн-проекте ванной?
При создании индивидуального проекта для ванной наши дизайнеры учитывают целый ряд специфических особенностей:
- Цветовая палитра подбирается индивидуально в зависимости от ваших пожеланий. Цвета могут сочетаться между собой различными способами, создавая эксклюзивный дизайн.
- Особое внимание в проекте ванной уделяется освещению. В зависимости от стиля и отделки будет выбрано гармоничное сочетание яркости и рассеянного света.
- Для маленьких ванных комнат дизайнер применяет решения, расширяющие пространство, например, прямоугольная плитка располагается по горизонтали, а напольная по диагонали.
- Большое внимание мы уделяем подбору мебели и отделочных материалов. Не важно, будет это экономичная плитка или эксклюзивный керамогранит, натяжные потолки или водоэмульсионное покрытие, все варианты отделки и гарнитуры, изображенные на дизайн-проектах, вы можете заказать у наших партнеров-производителей с выгодной скидкой.
- При необходимости, индивидуальный дизайн-проект ванной может включать перепланировку помещения.
Заказать дизайн-проект ванной комнаты в ReRooms
Для заказа вам надо позвонить или оставить заявку на сайте. После этого наш дизайнер свяжется с вами, расскажет подробно обо всех деталях работы и договорится о встрече для замера помещения в удобное для вас время. Далее, уже на встрече, вы вместе заполните анкету, в которой будут учтены все ваши пожелания по дизайну, подпишете договор и сможете внести предоплату. В течение двух недель дизайнер покажет вам первый вариант дизайна, в который вы сможете внести свои коррективы.
Так же вы можете выбрать один из множества представленных на сайте готовых дизайн-проектов ванной комнаты. Для вас на выбор представлены оригинальные дизайн-проекты в различных стилях и при этом недорого. Любой из представленных проектов вы можете адаптировать под свою квартиру.
Коллажи и визуализация санузла дают возможность увидеть проект в максимально приближенном к реальности виде. Так будет проще оценить сочетание оттенков и предметов интерьера, качество освещения и другие нюансы, которые трудно представить, опираясь на одно лишь воображение. Чтобы узнать стоимость услуги, оставляйте заявку или звоните по телефону, указанному на сайте дизайн студии Rerooms.ru (Москва).
Помещение* –14 990 руб.
Квартира-студия –14 990 руб.
1-к квартира –19 990 руб.
2-к квартира –24 990 руб.
3-к квартира –29 990 руб.
Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж
1.Планировка объекта
2.3D визуализация
1.Обмерный план помещений
2.План монтажа перегородок
3.План разметки электрики
4.План расстановки сантехники
5.Развертки стен и пола
1.Перечень работ по ремонту
2.Ведомость материалов
3.Ведомость отделки и мебели
4.Ведомость сантехники