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дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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+7 495 120-29-83
8 (495) 191-12-57
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ВАННОЙ КОМНАТЫ
за 14 990 ₽Заказать индивидуальный
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с нуля, не используем шаблоны,
учитываем все пожелания клиента
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Дизайн-проекты ванных комнат

ГлавнаяИндивидуальные дизайн-проекты
Наше портфолио более 10 000 проектов
Портфолио ванных
Смотреть все проекты ванных
  • Ванная: готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 3.7 м²
  • Ванная: готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 3.7 м²
  • Ванная: готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 3.7 м²
  • Ванная: готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 3.7 м²
  • Ванная: готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 3.7 м²
  • Ванная: готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 3.7 м²
Скандинавский стиль, 3.7 м²

Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽

  • Ванная: готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 2.5 м²
  • Ванная: готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 2.5 м²
стиль Прованс, 2.5 м²

Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽

Смотреть все проекты ванных
Портфолио однокомнатных квартир
Смотреть все проекты однокомнатных квартир
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
стиль Минимализм, 37.0 м²

Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽

  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
стиль Современная классика, 36.6 м²

Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽

Смотреть все проекты однокомнатных квартир
Получить образец дизайн-проекта
Портфолио двухкомнатных квартир
Смотреть все проекты двухкомнатных квартир
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
Скандинавский стиль, 53.1 м²

Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽

  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
стиль Современная классика, 60.2 м²

Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽

Смотреть все проекты двухкомнатных квартир
Портфолио трёхкомнатных квартир
Смотреть все проекты трёхкомнатных квартир
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
стиль Лофт , 92.2 м²

Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽

  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
стиль Современная классика, 114.8 м²

Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽

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Что важно в дизайн-проекте ванной?

При создании индивидуального проекта для ванной наши дизайнеры учитывают целый ряд специфических особенностей:

  • Цветовая палитра подбирается индивидуально в зависимости от ваших пожеланий. Цвета могут сочетаться между собой различными способами, создавая эксклюзивный дизайн.
  • Особое внимание в проекте ванной уделяется освещению. В зависимости от стиля и отделки будет выбрано гармоничное сочетание яркости и рассеянного света.
  • Для маленьких ванных комнат дизайнер применяет решения, расширяющие пространство, например, прямоугольная плитка располагается по горизонтали, а напольная по диагонали.
  •  Большое внимание мы уделяем подбору мебели и отделочных материалов. Не важно, будет это экономичная плитка или эксклюзивный керамогранит, натяжные потолки или водоэмульсионное покрытие, все варианты отделки и гарнитуры, изображенные на дизайн-проектах, вы можете заказать у наших партнеров-производителей с выгодной скидкой.
  • При необходимости, индивидуальный дизайн-проект ванной может включать перепланировку помещения.

Заказать дизайн-проект ванной комнаты в ReRooms

Для заказа вам надо позвонить или оставить заявку на сайте. После этого наш дизайнер свяжется с вами, расскажет подробно обо всех деталях работы и договорится о встрече для замера помещения в удобное для вас время. Далее, уже на встрече, вы вместе заполните анкету, в которой будут учтены все ваши пожелания по дизайну, подпишете договор и сможете внести предоплату. В течение двух недель дизайнер покажет вам первый вариант дизайна, в который вы сможете внести свои коррективы.

Так же вы можете выбрать один из множества представленных на сайте готовых дизайн-проектов ванной комнаты. Для вас на выбор представлены оригинальные дизайн-проекты в различных стилях и при этом недорого. Любой из представленных проектов вы можете адаптировать под свою квартиру.

Коллажи и визуализация санузла дают возможность увидеть проект в максимально приближенном к реальности виде. Так будет проще оценить сочетание оттенков и предметов интерьера, качество освещения и другие нюансы, которые трудно представить, опираясь на одно лишь воображение. Чтобы узнать стоимость услуги, оставляйте заявку или звоните по телефону, указанному на сайте дизайн студии Rerooms.ru (Москва). 

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Фиксированные цены

Помещение* –14 990 руб.

Квартира-студия –14 990 руб.

1-к квартира –19 990 руб.

2-к квартира –24 990 руб.

3-к квартира –29 990 руб.

Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения
Заказать дизайн-проект
Что входит в дизайн-проект
Визуализация

1.Планировка объекта

2.3D визуализация

Руководство

1.Обмерный план помещений

2.План монтажа перегородок

3.План разметки электрики

4.План расстановки сантехники

5.Развертки стен и пола

Ведомости

1.Перечень работ по ремонту

2.Ведомость материалов

3.Ведомость отделки и мебели

4.Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш помощник дизайнера, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
05Через 10 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 1 раз бесплатно переделать чертежи.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
Отзывы наших клиентов в социальных сетях
В наших группах вы найдете выполненные дизайн-проекты с отзывами клиентов и ссылкой на их
профиль. Вы можете написать им лично и получить рекомендации о нас.
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У нас уже более 500 положительных отзывов. Возможно, среди них есть ваши друзья.
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в среднем 7 000 рублей за кв.м*
* в зависимости от площади
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  • Сумма до 3 млн.рублей
  • Срок кредита – от 2 до 7 лет
  • Ставка от 7,9%
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Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть все ценыЗаказать дизайн-проект
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