Дизайн проект детской комнаты
Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Что важно в дизайн-проекте детской?
При создании интерьера комнаты для ребенка необходимо учитывать несколько аспектов:
- Детская – это личное пространство ребенка, и надо продумать в и место для сна, и место для игр и место для учебы.
- При создании проекта детской дизайнер тщательно подбирает цветовое решение, элементы декора и расставляет мебель, максимально эффективно используя пространство комнаты.
- Опытные дизайнеры создадут проект по вашим персональным пожеланиям. Мы сделаем оформление детской для мальчика, для девочки или для двух разнополых детей.
- При работе над индивидуальным проектом дизайнер учитывает активность ребенка и необходимость его гармоничного физического развития. Для этого в проект можно заложить универсальный спортивный уголок или альтернативное решение.
Заказать разработку дизайн-проекта для детской в ReRooms
Очень важно уделять особое внимание качеству материалов, применяемых для ремонта в детской. Дизайн-бюро ReRooms привлекает в партнеры только проверенных производителей мебели и материалов. Представленную на проекте мебель вы можете заказать у наших партнеров с выгодной скидкой.
Так же у нас на сайте представлены более 1500 готовых дизайн-проектов для детских комнат в различных стилях и размерах. Вы можете выбрать любой понравившийся проект и адаптировать его под свою квартиру.
Заказать индивидуальный дизайн детской очень просто. Вам надо позвонить или оставить заявку на сайте. Наш дизайнер свяжется с вами, подробно расскажет про порядок работы и поможет с выбором стиля. Если вас все устроит, то в удобное для вас время мы приедем для замера, вместе заполним анкету, где будут учтены все ваши пожелания и составим договор, после чего вы внесете предоплату. В течение двух недель дизайнер покажет первый вариант интерьера, и вы сможете внести свои коррективы.
Студия Rerooms.ru разрабатывает индивидуальные дизайн-проекты детских комнат в Москве. Заказать можно готовые проекты, которые размещены в галерее на странице сайта. Наши специалисты воплотят понравившийся дизайн (или комбинацию дизайнерских решений) в вашем жилье, с учётом индивидуальных характеристик.
Также мы разрабатываем уникальные проекты с нуля, без использования готовых шаблонов. Вместе с дизайнером будет составлен подробный бриф с учётом ваших требований относительно стилистики и функционала детской комнаты. При оформлении детской советуем залучить к процессу вашего ребёнка и послушать, какой бы он хотел видеть свою будущую комнату.
Цена
Цена проектов фиксированная, то есть, нет разницы, какая площадь помещения. Полный дизайн проект одного помещения стоит 14 990 рублей.
Помещение* –14 990 руб.
Квартира-студия –14 990 руб.
1-к квартира –19 990 руб.
2-к квартира –24 990 руб.
3-к квартира –29 990 руб.
Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж
1.Планировка объекта
2.3D визуализация
1.Обмерный план помещений
2.План монтажа перегородок
3.План разметки электрики
4.План расстановки сантехники
5.Развертки стен и пола
1.Перечень работ по ремонту
2.Ведомость материалов
3.Ведомость отделки и мебели
4.Ведомость сантехники