Дизайн проект детской комнаты

Заказать разработку дизайн-проекта для детской в ReRooms

Очень важно уделять особое внимание качеству материалов, применяемых для ремонта в детской. Дизайн-бюро ReRooms привлекает в партнеры только проверенных производителей мебели и материалов. Представленную на проекте мебель вы можете заказать у наших партнеров с выгодной скидкой.

Так же у нас на сайте представлены более 1500 готовых дизайн-проектов для детских комнат в различных стилях и размерах. Вы можете выбрать любой понравившийся проект и адаптировать его под свою квартиру.

Заказать индивидуальный дизайн детской очень просто. Вам надо позвонить или оставить заявку на сайте. Наш дизайнер свяжется с вами, подробно расскажет про порядок работы и поможет с выбором стиля. Если вас все устроит, то в удобное для вас время мы приедем для замера, вместе заполним анкету, где будут учтены все ваши пожелания и составим договор, после чего вы внесете предоплату. В течение двух недель дизайнер покажет первый вариант интерьера, и вы сможете внести свои коррективы.

Студия Rerooms.ru разрабатывает индивидуальные дизайн-проекты детских комнат в Москве. Заказать можно готовые проекты, которые размещены в галерее на странице сайта. Наши специалисты воплотят понравившийся дизайн (или комбинацию дизайнерских решений) в вашем жилье, с учётом индивидуальных характеристик.

Также мы разрабатываем уникальные проекты с нуля, без использования готовых шаблонов. Вместе с дизайнером будет составлен подробный бриф с учётом ваших требований относительно стилистики и функционала детской комнаты. При оформлении детской советуем залучить к процессу вашего ребёнка и послушать, какой бы он хотел видеть свою будущую комнату.

Цена

Цена проектов фиксированная, то есть, нет разницы, какая площадь помещения. Полный дизайн проект одного помещения стоит 14 990 рублей.