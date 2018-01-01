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дизайн-проект14 990 ₽
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ДЕТСКОЙ
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Дизайн проект детской комнаты

ГлавнаяИндивидуальные дизайн-проекты
Наше портфолио более 10 000 проектов
Портфолио детских
Смотреть все проекты детских
  • Детская: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 16.0 м²
  • Детская: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 16.0 м²
  • Детская: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 16.0 м²
  • Детская: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 16.0 м²
  • Детская: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 16.0 м²
  • Детская: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 16.0 м²
стиль Современная классика, 16.0 м²

Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽

  • Детская: готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 14.1 м²
  • Детская: готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 14.1 м²
  • Детская: готовый дизайн проект в стиле "Прованс". Площадь 14.1 м²
стиль Прованс, 14.1 м²

Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽

Смотреть все проекты детских
Портфолио однокомнатных квартир
Смотреть все проекты однокомнатных квартир
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Минимализм". Площадь 37.0 м²
стиль Минимализм, 37.0 м²

Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽

  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 36.6 м²
стиль Современная классика, 36.6 м²

Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽

Смотреть все проекты однокомнатных квартир
Получить образец дизайн-проекта
Портфолио двухкомнатных квартир
Смотреть все проекты двухкомнатных квартир
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
  • ЖК "Серебряные звоны-2": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 53.1 м²
Скандинавский стиль, 53.1 м²

Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽

  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
  • ЖК "Новый город": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 60.2 м²
стиль Современная классика, 60.2 м²

Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽

Смотреть все проекты двухкомнатных квартир
Портфолио трёхкомнатных квартир
Смотреть все проекты трёхкомнатных квартир
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
  • ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 92.2 м²
стиль Лофт , 92.2 м²

Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽

  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
стиль Современная классика, 114.8 м²

Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽

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Что важно в дизайн-проекте детской?

При создании интерьера комнаты для ребенка необходимо учитывать несколько аспектов:

  • Детская – это личное пространство ребенка, и надо продумать в и место для сна, и место для игр и место для учебы.
  • При создании проекта детской дизайнер тщательно подбирает цветовое решение, элементы декора и расставляет мебель, максимально эффективно используя пространство комнаты. 
  • Опытные дизайнеры создадут проект по вашим персональным пожеланиям. Мы сделаем оформление детской для мальчика, для девочки или для двух разнополых детей.
  • При работе над индивидуальным проектом дизайнер учитывает активность ребенка и необходимость его гармоничного физического развития. Для этого в проект можно заложить универсальный спортивный уголок или альтернативное решение.

Заказать разработку дизайн-проекта для детской в ReRooms

Очень важно уделять особое внимание качеству материалов, применяемых для ремонта в детской. Дизайн-бюро ReRooms привлекает в партнеры только проверенных производителей мебели и материалов. Представленную на проекте мебель вы можете заказать у наших партнеров с выгодной скидкой.

Так же у нас на сайте представлены более 1500 готовых дизайн-проектов для детских комнат в различных стилях и размерах. Вы можете выбрать любой понравившийся проект и адаптировать его под свою квартиру.

Заказать индивидуальный дизайн детской очень просто. Вам надо позвонить или оставить заявку на сайте. Наш дизайнер свяжется с вами, подробно расскажет про порядок работы и поможет с выбором стиля. Если вас все устроит, то в удобное для вас время мы приедем для замера, вместе заполним анкету, где будут учтены все ваши пожелания и составим договор, после чего вы внесете предоплату. В течение двух недель дизайнер покажет первый вариант интерьера, и вы сможете внести свои коррективы.

Студия Rerooms.ru разрабатывает индивидуальные дизайн-проекты детских комнат в Москве. Заказать можно готовые проекты, которые размещены в галерее на странице сайта. Наши специалисты воплотят понравившийся дизайн (или комбинацию дизайнерских решений) в вашем жилье, с учётом индивидуальных характеристик.

Также мы разрабатываем уникальные проекты с нуля, без использования готовых шаблонов. Вместе с дизайнером будет составлен подробный бриф с учётом ваших требований относительно стилистики и функционала детской комнаты. При оформлении детской советуем залучить к процессу вашего ребёнка и послушать, какой бы он хотел видеть свою будущую комнату.

Цена

Цена проектов фиксированная, то есть, нет разницы, какая площадь помещения. Полный дизайн проект одного помещения стоит 14 990 рублей. 

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Фиксированные цены

Помещение* –14 990 руб.

Квартира-студия –14 990 руб.

1-к квартира –19 990 руб.

2-к квартира –24 990 руб.

3-к квартира –29 990 руб.

Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения
Заказать дизайн-проект
Что входит в дизайн-проект
Визуализация

1.Планировка объекта

2.3D визуализация

Руководство

1.Обмерный план помещений

2.План монтажа перегородок

3.План разметки электрики

4.План расстановки сантехники

5.Развертки стен и пола

Ведомости

1.Перечень работ по ремонту

2.Ведомость материалов

3.Ведомость отделки и мебели

4.Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш помощник дизайнера, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
05Через 10 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 1 раз бесплатно переделать чертежи.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
Отзывы наших клиентов в социальных сетях
В наших группах вы найдете выполненные дизайн-проекты с отзывами клиентов и ссылкой на их
профиль. Вы можете написать им лично и получить рекомендации о нас.
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Дизайнерский ремонт
в среднем 7 000 рублей за кв.м*
* в зависимости от площади
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от банка-партнера
  • Сумма до 3 млн.рублей
  • Срок кредита – от 2 до 7 лет
  • Ставка от 7,9%
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Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть все ценыЗаказать дизайн-проект
Капитальный ремонт по ценам частных мастеров
Что входит в дизайн-проект
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