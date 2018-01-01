Дизайн-проекты евро двухкомнатных квартир
Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Современные евродвушки стали прекрасной альтернативой типовым 2х-комнатным квартирам. Чтобы жилье было комфортным и уютным, важно грамотно спланировать интерьер.
Особенности дизайна интерьеров «евродвушек»
Данная разновидность жилья состоит из 2 жилых комнат:
- спальни;
- гостиной, совмещенной с кухней.
Такая планировка требует гармоничного зонирования. Разделение зон гостиной и кухни проводится по типу квартиры-студии. Подобные помещения маломасштабные, поэтому для сохранения свободного пространства не стоит использовать габаритную мебель или объемные перегородки. Сделать четкую границу между рабочей и гостиной зоной можно визуально с помощью цветового решения отделки, компактной барной стойки или небольшой тумбы.
Чтобы совмещенные помещения выглядели достаточно просторными, используется минимум мебели и декора. Особая роль уделяется освещению. Для каждой зоны лучше выбрать разные виды светильников.
Дизайн всех помещений можно выдержать в едином стиле:
- классика;
- минимализм;
- модернизм;
- лофт и др.
По желанию комнаты можно оформить в сочетающихся или совершенно разных стилях. Прекрасный вариант дизайна интерьера – фьюжн или эклектика. Тогда в небольшой площади можно совместить интересные идеи от разных стилей.
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Помещение* –14 990 руб.
Квартира-студия –14 990 руб.
1-к квартира –19 990 руб.
2-к квартира –24 990 руб.
3-к квартира –29 990 руб.
Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж
1.Планировка объекта
2.3D визуализация
1.Обмерный план помещений
2.План монтажа перегородок
3.План разметки электрики
4.План расстановки сантехники
5.Развертки стен и пола
1.Перечень работ по ремонту
2.Ведомость материалов
3.Ведомость отделки и мебели
4.Ведомость сантехники