Дизайн-проекты евро двухкомнатных квартир

Современные евродвушки стали прекрасной альтернативой типовым 2х-комнатным квартирам. Чтобы жилье было комфортным и уютным, важно грамотно спланировать интерьер.

Особенности дизайна интерьеров «евродвушек»

Данная разновидность жилья состоит из 2 жилых комнат:

спальни;

гостиной, совмещенной с кухней.

Такая планировка требует гармоничного зонирования. Разделение зон гостиной и кухни проводится по типу квартиры-студии. Подобные помещения маломасштабные, поэтому для сохранения свободного пространства не стоит использовать габаритную мебель или объемные перегородки. Сделать четкую границу между рабочей и гостиной зоной можно визуально с помощью цветового решения отделки, компактной барной стойки или небольшой тумбы.

Чтобы совмещенные помещения выглядели достаточно просторными, используется минимум мебели и декора. Особая роль уделяется освещению. Для каждой зоны лучше выбрать разные виды светильников.

Дизайн всех помещений можно выдержать в едином стиле:

классика;

минимализм;

модернизм;

лофт и др.

По желанию комнаты можно оформить в сочетающихся или совершенно разных стилях. Прекрасный вариант дизайна интерьера – фьюжн или эклектика. Тогда в небольшой площади можно совместить интересные идеи от разных стилей.

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