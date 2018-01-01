Индивидуальные дизайн-проекты туалетов
Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 19 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 29 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 39 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Стоимость разработки проекта: 49 990 ₽
Что важно в дизайн-проекте туалета?
При создании индивидуального стиля и обустройстве уборной мы уделяем большое внимание выбору отделочных материалов. К числу основных материалов, с использованием которых может быть отделан современный санузел, относятся:
- кафельная плитка – наиболее распространенный материал в типовых и индивидуальных дизайн-проектах туалетов;
- керамогранит;
- пластиковые панели.
Все перечисленные материалы хорошо подходят для обустройства туалета, поскольку обладают высокой водостойкостью, не боятся грибка и вредителей. Мы сотрудничаем только с проверенными производителями сантехники и отделочных материалов. Любые решения вы можете заказать у наших партнеров с очень выгодной скидкой.
Создавая индивидуальный интерьер туалета, мы учитываем необходимость закрытия труб. Разводка может быть спрятана в стену. Для маскировки стояков, если позволяет планировка, может быть сооружен короб из гипсокартонных плит.
Еще одним немаловажным моментом является световое и цветовое решение. Особенно это важно при создании дизайн-проекта маленького туалета. Как правило, для визуального увеличения пространства, используются светлые цвета при отделке туалетной комнаты, хотя бывают элегантные исключения, например оформление туалета в черном цвете.
Разработка индивидуального дизайн-проекта туалета с ReRooms
Заказать разработку дизайна в архитектурном бюро ReRooms очень просто. Вам надо позвонить или оставить заявку на сайте. Наш дизайнер свяжется с вами, подробно расскажет об условиях работы и договорится когда вам удобнее встретиться для замера помещения. На встрече вы вместе заполните подробную анкету, в которой будут учтены все ваши пожелания к дизайну и подпишете договор. Через одну-две недели вы увидите первый вариант дизайна и сможете подкорректировать его.
Так же у нас на сайте вы сможете подобрать оптимальный дизайн из представленных готовых решений. У нас представлено широкое разнообразие проектов для помещений разной площади, в том числе с раковинами и биде. Любой из них можно адаптировать под конкретные параметры помещения. Если же вас привлекают необычные решения, можно заказать разработку полностью индивидуального дизайн-проекта, которая будет выполнена в сжатые сроки нашими дизайнерами.
Помещение* –14 990 руб.
Квартира-студия –14 990 руб.
1-к квартира –19 990 руб.
2-к квартира –24 990 руб.
3-к квартира –29 990 руб.
Дом/таунхаус –59 990 руб./этаж
1.Планировка объекта
2.3D визуализация
1.Обмерный план помещений
2.План монтажа перегородок
3.План разметки электрики
4.План расстановки сантехники
5.Развертки стен и пола
1.Перечень работ по ремонту
2.Ведомость материалов
3.Ведомость отделки и мебели
4.Ведомость сантехники