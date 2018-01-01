Индивидуальные дизайн-проекты туалетов

Что важно в дизайн-проекте туалета?

При создании индивидуального стиля и обустройстве уборной мы уделяем большое внимание выбору отделочных материалов. К числу основных материалов, с использованием которых может быть отделан современный санузел, относятся:

кафельная плитка – наиболее распространенный материал в типовых и индивидуальных дизайн-проектах туалетов;

керамогранит;

пластиковые панели.

Все перечисленные материалы хорошо подходят для обустройства туалета, поскольку обладают высокой водостойкостью, не боятся грибка и вредителей. Мы сотрудничаем только с проверенными производителями сантехники и отделочных материалов. Любые решения вы можете заказать у наших партнеров с очень выгодной скидкой.

Создавая индивидуальный интерьер туалета, мы учитываем необходимость закрытия труб. Разводка может быть спрятана в стену. Для маскировки стояков, если позволяет планировка, может быть сооружен короб из гипсокартонных плит.

Еще одним немаловажным моментом является световое и цветовое решение. Особенно это важно при создании дизайн-проекта маленького туалета. Как правило, для визуального увеличения пространства, используются светлые цвета при отделке туалетной комнаты, хотя бывают элегантные исключения, например оформление туалета в черном цвете.