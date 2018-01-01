Самое распространенное направление — детские комнаты в классическом стиле. Такие помещения никогда не теряют своей привлекательности, всегда в моде и оформляются с использованием классических и стандартных материалов. В классической детской доминируют светлые тона, такие как бежевый, белый, розовый, кремовый. Дорогие ткани, светлая мебель, изящные люстры, мебель из натуральных материалов и обязательно должен быть мягкий ковер.
Дизайн-проект необходим так как:
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