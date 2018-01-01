Квартира имеет разделение на две зоны, общественную – открытое планировочное решение кухни совмещенной с гостиной плавно перетекающей в прихожую, и личную спальню и санузел. Так как в спальне небольших размеров и не умещается полноценный шкаф, предложено решение разместить в зоне гостиной большой шкаф купе, который облицован листом латуни, что является одним из популярных трендов 2017 г.
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