Эклектика в интерьере – это искусственное соединение разнородных, непохожих друг на друга стилей и идей, используемых в интерьере квартир. Слово «эклектика» имеет греческое происхождение и переводится как «выбирать, избирать, отбирать» – именно на этих принципах строится модный на сегодня стиль интерьера.
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