Не смотря на небольшую площадь и однокомнатность, эту квартиру можно считать двухкомнатной. В ней есть кухня-столовая, которую можно использовать так же как гостиную. Полноценная спальня, с большой двуспальной кроватью и большим гардеробным шкафом. Прихожая разделена на 2 мини помещения, в первом шкаф для повседневной сезонной одежды, во втором гардеробный шкаф и комод рядом с ванной, в котором можно хранить полотенца и ванные принадлежности. И как бонус, кабинет с рабочим местом на лоджии, которая отделяется от кухни-столовой остеклением в пол.

Стиль всей квартиры современная классика, так популярная на сегодняшний день. Стиль позволяет оформлять теплые уютные помещения, в которых есть и современные ультрамодные тенденции, и классические уютные.

Цветовое решение интерьера выполнено в теплой приятной гамме. Основной цвет это кофейно-бежевый. Большую часть стен кухни-столовой оклеена панно с лесным дымчатым сюжетом. В прихожей большое зеркальное панно, которая расширяет пространство маленького помещения.

Спальня так же выполнена в теплых кофейно-шоколадных тонах с яркими цветовыми акцентами в виде текстиля и большой темно бордовой кроватью.

Ванна лаконичная, но стильная. Плитка единая, что на полу что на стенах с мраморными бежевыми разводами.

В целом квартира хоть и компактная, но вмещает в себя все самое необходимое для комфортной жизни.