Основная комната разделена на две зоны - зону гостиной с рабочим местом и спальную зону. Пол комнаты - ламинат темно коричневого цвета. Потолок гостиной - подвесной. В зоне спальни над кроватью в качестве потолка применяются мягкие панели, что придает уют и теплую атмосферу зоне отдыха. Отделка стен гостиной выполняется обоями под покраску, также обоями с рисунком. Стены гостиной декорированы панно со светодиодной подсветкой. В зоне спальни две противоположные стены декорируются мягкими панелями. Освещение - споты и светодиодная подсветка вокруг мягкой панели. На лоджии, которая относится к комнате устроена чиллаут зона, где можно отдохнуть в кресле и наслаждаться панорамным видом города.

Кухня выполнена в едином пространстве. Можно выделить зону приготовления пищи и столовую зону. Отделка стен - обои коричнево-бежевого цвета. В качестве декора применяются зеркала, а также декоративное панно. Потолок натяжной зеркальный, а по периметру помещения - подвесной белого цвета.

Санузел и ванная совмещенные. Санузел оборудуется унитазом из керамического материала. Ванная - раковиной, полотенцесушителем, ванной и стиральной машиной. Стены и пол выполнены из керамической плитки светлых и темных бежевых тонов.

Основное освещение - точечные светильники, а также споты - современнейшие приборы освещения. Также для более яркого освещения и придания уютной атмосферы используются потолочные подвесные люстры. Большое место в освещении занимает светодиодная подсветка, которая придает объем помещениям и служит дополнительным декоративным элементом.

Вся квартира наполнена солнечным светом и общее цветовое решение способствует отдыху.