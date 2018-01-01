Модернизм в интерьере раскрывает индивидуальность и утонченность владельца.

Ключевая особенность стиля — полное отсутствие шаблонов и настоящая демократичность. Такой интерьер всегда яркий и оригинальный. Сочетание мягких оттенков серого и охры со сложной бирюзой придают квартире одновременно и строгость, и уют. Здесь есть все для создания домашнего тепла: многофункциональная кухня с дополнительным освещением, большой угловой диван в гостиной. Каждый предмет интерьера привлекает своей практичностью. Помещение выдержано в мягких, природных оттенках с цветовым акцентом и продуманным расположением деталей и декора.

Интерьер, оформленный в стиле модернизм, весьма гармоничен. И благодаря своей гармоничности этот стиль удивительно красив и функционален. Модернизм очаровывает своей непревзойденной тематикой. В нем есть какая-то изюминка, которая уже покорила сердца многих людей. Данный стиль превращает красоту в некий культ, подчиненный гармонии линий и форм, прекрасно сочетающийся с современными интерьерными решениями. Модернизм наполняет пространство изяществом и неуловимой легкостью, отчего находиться здесь приятно и спокойно.