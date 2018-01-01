Создать уютную обстановку с помощью мягких линий и нейтральных красок Вам поможет стиль модернизм в интерьере квартиры, тем более что это дизайнерское решение является отличной почвой для экспериментов с декором. В интерьере активно используется бежевая гамма, нейтральные тона, а также их сочетания с перламутровым, серебристым цветом и «металликом». Пространство плавно перетекает из одного в другое.
Модернизм предполагает активное соучастие, он идеален для энергичных молодых людей с подвижным, живым умом, для которых важна практичность и функциональность.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.