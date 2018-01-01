Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 72.5м2 стиль Эклектика для жк московский
Фото №2: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 72.5м2 стиль Эклектика для жк московский
Фото №3: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 72.5м2 стиль Эклектика для жк московский
Фото №4: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 72.5м2 стиль Эклектика для жк московский
Фото №5: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 72.5м2 стиль Эклектика для жк московский
Фото №6: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 72.5м2 стиль Эклектика для жк московский

Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 72.5м²
стиль Эклектика
для жк "московский"

Стоимость разработки составила 49 990 р.
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Пол по всему периметру квартиры выложен коричневым ламинатом, за исключением ванной комнаты, а стены оклеены флизелиновыми обоями под покраску. Лаконичность и светлые оттенки в интерьере - дань минималистичному стилю, а некоторые детали и отделка стен выдают черты стиля лофт. Пространство было трансформировано путем возведения перегородок.

Небольшой коридор, обставленный необходимой мебелью, ведет в гостиную, объединенную с кухней. Слева от входа находится ниша под кухонный гарнитур, установленный буквой «П», с подвесными шкафами и тумбами. Слева расположена столовая зона, чуть дальше, у окна — зона отдыха в виде углового дивана, журнального стола и модуля под ТВ. Вся обстановка выдержана в нейтральной цветовой гамме с преобладанием бежевого. Зонирование пространства происходит не только благодаря перегородкам, но и благодаря смене материала отделки, т.к. стены в зоне гостиной отделаны белым и красным декоративным кирпичом. Интересными деталями являются трехцветная напольная мозаика из керамической плитки в зоне готовки, плиточный узор на стене и индустриального вида подвесные светильники над столом.

Спальня — классический пример минимализма. Уютная комната с двуспальной кроватью, белыми стенами, встроенными потолочными светильниками по всему периметру и незамысловатой мебелью в виде шкафа-купе, открытых стеллажей и комода. Здесь же выделено помещение под гардеробную.

Кабинет занимает чуть более 7 кв.м. Здесь уютно расположен узкий и длинный рабочий стол с полкой, диван-кровать и белый шкаф-купе.

Весьма необычно оформлена ванная комната, главной деталью в которой является угловая ванна с зеркалом, а также яркий акцент — синяя стена.

Надо отдать должное тому, что пространство квартиры использовано рационально, поэтому здесь есть место и практичности, и эстетике.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля трёхкомнатной квартиры49 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
Смотреть
3D тур
Фото №1: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 72.5м2 стиль Эклектика для жк московскийФото №2: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 72.5м2 стиль Эклектика для жк московскийФото №3: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 72.5м2 стиль Эклектика для жк московскийФото №4: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 72.5м2 стиль Эклектика для жк московскийФото №5: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 72.5м2 стиль Эклектика для жк московскийФото №6: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 72.5м2 стиль Эклектика для жк московский
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

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