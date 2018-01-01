Пол по всему периметру квартиры выложен коричневым ламинатом, за исключением ванной комнаты, а стены оклеены флизелиновыми обоями под покраску. Лаконичность и светлые оттенки в интерьере - дань минималистичному стилю, а некоторые детали и отделка стен выдают черты стиля лофт. Пространство было трансформировано путем возведения перегородок.

Небольшой коридор, обставленный необходимой мебелью, ведет в гостиную, объединенную с кухней. Слева от входа находится ниша под кухонный гарнитур, установленный буквой «П», с подвесными шкафами и тумбами. Слева расположена столовая зона, чуть дальше, у окна — зона отдыха в виде углового дивана, журнального стола и модуля под ТВ. Вся обстановка выдержана в нейтральной цветовой гамме с преобладанием бежевого. Зонирование пространства происходит не только благодаря перегородкам, но и благодаря смене материала отделки, т.к. стены в зоне гостиной отделаны белым и красным декоративным кирпичом. Интересными деталями являются трехцветная напольная мозаика из керамической плитки в зоне готовки, плиточный узор на стене и индустриального вида подвесные светильники над столом.

Спальня — классический пример минимализма. Уютная комната с двуспальной кроватью, белыми стенами, встроенными потолочными светильниками по всему периметру и незамысловатой мебелью в виде шкафа-купе, открытых стеллажей и комода. Здесь же выделено помещение под гардеробную.

Кабинет занимает чуть более 7 кв.м. Здесь уютно расположен узкий и длинный рабочий стол с полкой, диван-кровать и белый шкаф-купе.

Весьма необычно оформлена ванная комната, главной деталью в которой является угловая ванна с зеркалом, а также яркий акцент — синяя стена.

Надо отдать должное тому, что пространство квартиры использовано рационально, поэтому здесь есть место и практичности, и эстетике.