Стиль контемпорари сочетает в себе традиционный подход к оформлению интерьера со смелыми новаторскими решениями. Он открывает широкие возможности в выборе мебели, аксессуаров, цветового решения и других составляющих оформления пространства.

Интерьер этой квартиры полностью соответствует стилистике контемпорари. Светлые тона визуально расширяют границы помещения, создавая в нем ощущение глубины и простора. Яркие цветовые акценты и обилие разных текстур придают квартире неповторимый уют, а функциональная мебель идеально вписывается в общую стилистическую концепцию интерьера.