Дизайн-проект пятикомнатной квартиры выполнен в модном современном стиле. Светлая цветовая гамма с насыщенными акцентами визуально расширяет границы пространства, делает его более структурированным, наполняет воздухом и светом. Интерьер кухни-гостиной отличается функционализмом и совмещает в себе две зоны - непосредственно зону отдыха и место приготовления пищи. Дизайн спальни достаточно эклектичен, чем привлекает особое внимание. В детской все лаконично и полностью соответствует потребностям маленького ребенка. Изюминкой кабинета являются большие окна в пол, как и в гостиной, и в спальне, они пропускают максимум света и придают комнате особую изысканность. В квартире также оборудованы несколько гардеробных. Это позволяет не загромождать пространство дополнительными шкафами.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.