Дизайн этой детской комнаты привлекает своим ультрасовременным видом. В интерьере использована красивая палитра, состоящая из различных оттенков синего и серого цветов. Функциональная мебель делает помещение удобным, а комбинация модных светильников превращает комнату в настоящий арт-объект. Особое внимание приковывает стена с подробной картой мира.
Дизайн-проект необходим так как:
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