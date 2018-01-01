В основе средиземноморского стиля лежит простая эстетика южных европейских стран. Для интерьера, выполненного в данной стилистике, характерны светлые морские и земные отттенки и использование натуральных материалов, таких как дерево, керамика, натуральные ткани. Средиземноморский дизайн соединяет в себе лаконичность, простоту и удобство. Мебель и элементы декора совсем не перегружают пространство, а лишь подчеркивают его легкий характер.
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