Дизайн-проект этой двухкомнатной квартиры выполнен в модном стиле контемпорари. Интерьер отличается простотой и функциональностью. Сдержанная палитра с использованием белого, серого, бежевого и изысканного зеленого цветов придает интерьеру благородный и утонченный вид. Лаконичная и удобная мебель идеально вписана в пространство и полностью соответствует выбранной стилистической концепции.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.