Данный проект совмещает в себе все функциональные зоны для комфортного проживания. Благодаря диагональному смещению планировки пространство комнаты визуально увеличивается. Интерьер квартиры задумывался как современное пространство для жизни и отдыха. Поскольку квартира имела правильную форму и свободную планировку, это позволило наиболее рационально использовать имеющуюся площадь и организовать все необходимые помещения желаемым образом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.