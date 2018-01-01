Квартира- студия свободной планировки изначально, позволила максимально сохранить открытым пространство. Отделился только не большой, но удобный санузел с ванной, стиральной машиной и шкафчиком для хранения ванных принадлежностей. Зона прихожей отделена небольшой перегородкой. Кухонный гарнитур располагается в нише и зонируется барной стойкой. Спальное место тоже располагается в нише, которая образована за счет лоджии. Вещи можно хранить в большом шкафу-купе и комоде.

Дизайн студии выполнен в стиле лофт, этот стиль позволяет значительно сэкономить на отделке, так как материалы достаточно не дорогие и, в плане декора, можно украсить квартиру предметами собственного производства.

В связи с бюджетностью, квартира подойдет, например, студенту или молодой паре без детей.

Квартира спроектирована так, что в ней есть все необходимое для жизни, учебы, работы и приятному времяпрепровождению за просмотрами фильмов на большом экране тв, или дружескими вечеринками за барной стойкой и обеденным столом.