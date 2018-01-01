Однокомнатная квартира в Скандинавском стиле. В квартире может проживать как один человек так и два. Характеризуется мягкими орнаментами и простыми формами. Удобство этого стиля оценено в Европе уже давно, и вот теперь наш потребитель может легко его воплотить в своем пространстве. Множество производителей мебели и материалов работают над этой концепцией и поэтому интерьер выглядит всегда модным и актуальным.
Дизайн-проект необходим так как:
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