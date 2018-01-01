Скандинавский стиль не может не нравиться. Он располагает к себе, излучая необыкновенную легкость, естественность и простоту. Жителям холодных скандинавских стран не свойственна погоня за роскошью, — при обустройстве своего жилья они отдают предпочтение уютному и теплому интерьеру.

Скандинавская атмосфера подойдет всем, кто ценит тепло и уют домашней обстановки.

Если вы хотите жить в просторных и светлых комнатах, в атмосфере спокойствия и безмятежности — сделайте выбор в пользу скандинавского стиля и вы точно останетесь довольны.