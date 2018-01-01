Стиль неоклассика, в котором выполнен этот дизайн проект, позволил сочетать классические элементы отделки в виде лепнины, колонн, хрустальных люстр и бра, фацетных зеркальных панно с современной яркой мебелью, биокамином и бетонным пэчворком на полу и стенах. Цветовая гамма отделки общей зоны (прихожая, кухня, гостиная) единая, серо-голубая, с яркими акцентами синего и оранжевого. Остальные комнаты имеют свою индивидуальную цветовую гамму.

Чтобы лучше понять и прочувствовать этот проект, опишу некий сценарий комфортного проживания в этой квартире.

Шумные приемы гостей и праздники можно проводить как в кухне, так и в гостиной. Эти помещения сообщаются и имеют большую площадь. Если же, наоборот, вы устали, то можно спокойно посидеть в гостиной на большом диване, посмотреть телевизор, или же расслабиться в кресле у камина. Так же можно плодотворно поработать, проектом предусмотрено большое рабочее место с библиотекой.

Если хочется полного уединения, то спальня изолирована от всей квартиры, имеет отдельных вход и собственную ванну.

Детская же абсолютно космическая. Она подходит как девочкам, так и мальчикам, и даже мальчикам и девочкам одновременно.

Малый санузел теперь имеет все самое необходимое, душевую кабину, раковину стиральную машину и унитаз. Это очень спасает во время утренней суеты в большой семье.

В целом квартира получилась очень просторной, современной, яркой, динамичной, стильной. В ней есть все самое необходимое для комфортного проживания большой семьи.