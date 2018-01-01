Главная задача в разработке квартиры состояла не только в том, чтобы получить стильный и интересный интерьер, но еще и комфортное пространство для жизни. Стиль "лофт" можно назвать настоящим произведением искусства. Это пространство, в котором нет ничего лишнего.

При входе в квартиру расположилась удобная прихожая, разделенная на две части: гардеробную и входную. В гардеробной находится встроенный шкаф с белыми глянцевыми фасадами, который отлично подойдет для хранения вещей. Во входной зоне можно наблюдать консоль и зеркало. Для разделения зон использовалась перегородка из гипсокартона с применением красивых и необычных обоев, создающих яркий акцент в данной квартире.

Одним из главных помещений является кухня. Для ее отделки было выбрано несколько стилевых акцентов, таких как: плитка, деревянные балки и обои, напоминающие кладку кирпича. Также получилось создать хорошую рабочую поверхность столешницы, при этом вместить встроенный холодильник, стиральную машину, варочную поверхность и духовой шкаф.

Сердцем квартиры, безусловно, является гостиная, которая воссоздана в светлых тонах. Данная комната подойдет как для приема гостей, так и для веселых семейных посиделок. Для этого помещения была выбран диван из экокожи, который изящно выделяется на фоне белой мебели.

Квартира получилась необычайно уютной и тёплой, а что еще нужно человеку, чтобы почувствовать поистине чарующую домашнюю атмосферу.