Для "Американской классики" характерным является некоторая чопорность и респектабельность, которая отлично гармонирует с функциональностью, удобством и простотой. Кому-то этот стиль, впитавший в себя культуры разных стран, может показаться несколько эклектичным. Тем не менее, в этом удивительном сочетании разных традиций, безусловно, присутствует достойный вкус. Классический американский стиль в интерьере тяготеет к универсальной простоте, здесь нет никаких излишеств. Стоит только взглянуть на дизайн нашей квартиры, чтобы полностью в этом убедиться.

Помещение оформлено для молодой семьи с новорожденным ребенком. Легкая американская классика с контрастными акцентами стен, керамогранитом под мрамор. Одну жилую комнату удалось функционально разделить на две зоны - спальню и гостиную с местом для детской кроватки. В квартире воссоздана атмосфера домашнего уюта и расслабляющей тишины. Мебель и предметы интерьера гармонируют друг с другом. Любой уголок так и дышит свободой и удобством, не важно кухня это ли гостиная, невидимое море спокойствия и умиротворения подхватывают нас и тихо качает на своих теплых волнах.