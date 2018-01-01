"Фьюжн" призван не поражать воображение, а создавать цельную композицию из непохожих друг на друга предметов. Этот стиль напрочь убивает скуку и рождает возвышенные эмоции.

По дизайну интерьера можно многое узнать о человеке, посколько в каждом предмете и мельчайшей детали прослеживается характер владельца помещения, его вкусы и предпочтения. "Фьюжн" - это настоящее искусство. В нем не предусмотрены четкие горизонтали и вертикали, и жесткая определенность ему не свойственна. Интерьер не должен производить впечатление продуманного до мелочей. Именно нотка легкой хаотичности и делает этот стиль таким обаятельным. Но главное, знать чувство меры, чтобы все предметы сочетались друг с другом. Иначе тонкая грань между гармоничной палитрой и набором "кричащих" красок будет нарушена. Но наша квартира получилась безупречной, с соблюдением всех норм и правил оформления интерьера.

По периметрам комнат устанавливается подвесной потолок с карнизом для подсветки светодиодными лентами. Подсветка выполнена в том же цвете, что и общее цветовое решение комнат. Основное освещение - люстры, точечные встраиваемые светильники, светодиодные ленты, бра. На стенах выполнена фактурная отделка из декоративных и шпонированных стеновых панелей. Для придания объема и нестандартной формы выполнены конструкции из ГКЛ.

Помещение поражает вкусом и блеском .Обилие красок поднимает настроение и переносит в дивный мир нашей мечты. Каждый человек имеет право на красивое, уютное жилище, которое согревает в плохую погоду и наполняет наш мир солчнечным светом.