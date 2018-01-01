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дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Фото №1: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 103.9м2 стиль Современная классика для жк наследие
Фото №2: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 103.9м2 стиль Современная классика для жк наследие
Фото №3: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 103.9м2 стиль Современная классика для жк наследие
Фото №4: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 103.9м2 стиль Современная классика для жк наследие
Фото №5: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 103.9м2 стиль Современная классика для жк наследие

Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 103.9м²
стиль Современная классика
для жк "наследие"

Стоимость разработки составила 49 990 р.
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Современная классика - это не просто направление в дизайне интерьера. Это отражение жизни человека, его образ мыслей. Нынешняя интерпретация классического стиля лишена чопорности и помпезности, но так же радует нас грациозностью и элегантностью.

Квартира наполнена светом и не перегружена декором, что позволяет чувствовать себя комфортно и уютно в стенах своего родного жилища. Достоинства дизайна очевидны : гармоничное сочетание светлых оттенков и ярких акцентов превращают обычную городскую квартиру в уютную тихую гавань, где волны покоя и умиротворения заставляют расслабиться и предаться самым смелым мечтам. Благодаря умелому соединению актуальных тенденций и легкой классики этот стиль считается универсальным и компромиссным.

В помещении используются все виды освещения: общее, точечное и локальное. Благодаря этому в доме множество световых сценариев, позволяющих по желанию менять атмосферу жилища. Цветовое решение всего интерьера квартиры построено на монохроматическом сочетании натуральных нейтральных цветов теплого оттенка.

Интерьер квартиры не перегружен деталями, не кричит о богатстве, а лишь тонко намекает на хороший вкус и стремление к соверешенству.

Планировка
Заказать индивидуальный проект в любом стиледля трёхкомнатной квартиры49 990 ₽Заказать проект
Включено в проект
Обмерный план
План монтажа
План расстановки мебели
План пола
План расстановки сантехнического оборудования
План электрики
Развертки помещений
Сводные ведомости отделочных материалов, мебели и др.
3Д визуализации
Смета на ремонт и материалы
Фото
проекта
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3D тур
Фото №1: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 103.9м2 стиль Современная классика для жк наследиеФото №2: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 103.9м2 стиль Современная классика для жк наследиеФото №3: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 103.9м2 стиль Современная классика для жк наследиеФото №4: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 103.9м2 стиль Современная классика для жк наследиеФото №5: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 103.9м2 стиль Современная классика для жк наследие
Мы ломаем шаблон, что дизайн-проект квартиры - это дорого и увеличит стоимость ремонта!

Дизайн-проект необходим так как:

Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.

Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.

Страницы дизайн-проекта
Каждый дизайн проект готовится индивидуально с нуля. Посмотрите что входит в состав дизайн проекта.
Стоимость дизайн проекта зависит от количества комнат. Ознакомьтесь с ценами.
Фото №1: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 103.9м2 стиль Современная классика для жк наследиеФото №2: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 103.9м2 стиль Современная классика для жк наследиеФото №3: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 103.9м2 стиль Современная классика для жк наследиеФото №4: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 103.9м2 стиль Современная классика для жк наследиеФото №5: Дизайн-проект трёхкомнатной квартиры 103.9м2 стиль Современная классика для жк наследие
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