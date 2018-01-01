Современная классика - это не просто направление в дизайне интерьера. Это отражение жизни человека, его образ мыслей. Нынешняя интерпретация классического стиля лишена чопорности и помпезности, но так же радует нас грациозностью и элегантностью.

Квартира наполнена светом и не перегружена декором, что позволяет чувствовать себя комфортно и уютно в стенах своего родного жилища. Достоинства дизайна очевидны : гармоничное сочетание светлых оттенков и ярких акцентов превращают обычную городскую квартиру в уютную тихую гавань, где волны покоя и умиротворения заставляют расслабиться и предаться самым смелым мечтам. Благодаря умелому соединению актуальных тенденций и легкой классики этот стиль считается универсальным и компромиссным.

В помещении используются все виды освещения: общее, точечное и локальное. Благодаря этому в доме множество световых сценариев, позволяющих по желанию менять атмосферу жилища. Цветовое решение всего интерьера квартиры построено на монохроматическом сочетании натуральных нейтральных цветов теплого оттенка.

Интерьер квартиры не перегружен деталями, не кричит о богатстве, а лишь тонко намекает на хороший вкус и стремление к соверешенству.