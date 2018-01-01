"Модернизм" способен покорить с первого взгляда, а помещение, выдержанное в этом стиле, запомнится надолго. Весь интерьер постоянно находится в движении, предметы неразрывно связаны между собой и словно по волшебству плавно перетекают друг в друга. Сейчас "модернизм" набирает популярность среди стилей дизайна интерьеров. Ведь он сочетает в себе легкость и элегантность, плавность и красоту, в нем нет ни намека на крикливость.

Квартира, оформленная в этом стиле, будто музыкальное произведение, где у каждого элемента есть свое точное место, а общая гармония поражает воображение.

Простые формы помещения разбавлены оригинальными фишками в виде больших ярких полотен, которые берут на себя акцент в спокойной цветовой гамме квартиры.

Повсюду использованы натуральные материалы нейтральных тонов, которые гармонично разбавляют мебель и декор насыщенных оттенков. Такой интерьер подойдет активным людям, ценящим искусство и креативность. Он создает настроение всей квартире и свежим ветерком проносится по каждой комнате, наполняя атмосферу уютом и теплом. Дизайн в стиле "модернизм" легкий и манящий, его необыкновенное очарование пленит не только хозяев, но и гостей.