Основной идеей проекта является создание уютного, лаконичного, функционального и стильного интерьера.
Классическому стилю присущи четкие формы, симметрия, нейтральные светлые цвета. В проекте задействованы классические формы и детали декора, такие как: лепнина потолочная, настенная, обои с классическим рисунком, фрески и др. Нейтральные светлые тона создают атмосферу уюта и спокойствия.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.