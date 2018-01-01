Интерьер квартиры навеян настроениями разных стран и эпох. В прихожей – классические обои с рисунком характерным для английского коттеджа. На кухне – нотки Франции в сочетаниях мрамора, плитки и цвета стен. В теплой и респектабельной гостиной также есть зона кабинета. Спальни выполнены в более современной трактовке, но с использованием классических обоев.
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