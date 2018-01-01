Интерьер небольшой однокомнатной квартиры получился лаконичным. На контрасте со светлыми стенами и полом играет темная мягкая мебель. Изюминкой интерьера является кирпичная стена, отделяющая зону прихожей от гостиной и столовой. В качестве еще одного зонирующего элемента выступает барная стойка, разделяющая кухню и гостиную. Квартира подойдет для активной пары, которая оценит светлое спокойствие современного стиля.
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