Мода быстротечна, на вершину она выносит то один, то другой стиль интерьера. Но есть вещи вне времени, которые не перестают быть модными многие десятилетия. Так и классический стиль в интерьере, зародившись еще в XVIII веке, остается востребованным и сегодня.

Именно классика, самый старый из всех известных стилей дизайна, сумела приспособиться к современным реалиям лучше остальных направлений, заслужив уважение и любовь у владельцев домов и квартир.

Классицизм в переводе с французского языка означает «образцовый». Поэтому классический стиль интерьера тяготеет к идеальному сочетанию мебели, цвета стен, пола и всевозможных деталей интерьера.

И не стоит думать, что классика — это удел консерваторов и ретроградов. Вовсе нет. Квартира, оформленная в таком стиле, будет выглядеть необыкновенно модно и актуально, а среди поклонников классики немало молодых и успешных людей.