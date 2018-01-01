Модернизм может сделать Ваш интерьер прекрасным и придать ему особое очарование и неповторимость. Квартира, выполненная в духе этого стиля, обладает изяществом и удивительным шармом. Цвета подобраны очень грамотно и гармонично. Все предметы и детали интерьера сочетаются друг с другом, образуя при этом неразрывную картину красоты и комфорта.

В гостиной преобладают два цвета: черный и белый, но их органично разбавляет приятный цвет мяты, выраженный в текстиле. Мебель в комнате не загромождает пространство. Обои с графическим рисунком поддерживаются в форме мебели и черно-белых панно.

На кухне организована угловая планировка. Фасады бежевого цвета гармонично сочетаются с сине-зелеными стенами. Кухонный гарнитур и мебель имеют четкие контуры и отличаются лаконичностью. К кухне примыкает небольшая лоджия, где организовано уединенное место для отдыха и разведения цветов.

Что касается спальной комнаты, то здесь интерьер практически полностью симметричен. Обои с вензелями перебиваются зеркальными панелями. Напротив кровати расположен шкаф-купе во всю ширину стены.

Освещение квартиры в основном представлено в виде люстр и точечных светильников.

Родной дом – это место, куда мы возвращаемся после трудного рабочего дня, это пространство, где можно встретиться с друзьями. А еще квартира – это продолжение души, где все находится в гармонии с внутренним миром хозяина, доставляет ему радость и эстетическое наслаждение. Наверняка, каждый мечтает о таком доме. И благодаря неповторимому стилю модернизм можно легко достичь своей мечты.