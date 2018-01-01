Интерьер в скандинавском стиле идеально подходит для нашей страны. Порой нам так не хватает тепла и света, а данный стиль в полной мере может восполнить этот недостаток. Для скандинавского стиля характерна основательность, сдержанность и любовь к природе.

Гостиная комната - самая универсальная часть проекта. Она насыщена разными функциями – это и спальня, отгороженная от основного пространства перегородкой из ГКЛ, и рабочая зона, которая включает в себя небольшой, но вместительный стеллаж и электровыводы для подключения дополнительного освещения. Также в гостиной расположена зона отдыха, вмещающая раскладной диван и гостиный гарнитур с дополнительным хранением. На кухне, несмотря на ее небольшие габариты, можно наблюдать необходимый набор функций.

Отделка квартиры выполнена в динамичных оттенках, что произведет впечатление на гостей и хозяев квартиры. Но в целом образ квартиры не кажется тяжелым, в каждом помещении стена с ярким акцентом уравновешена стеной в белом цвете.

Свежий и милый скандинавский стиль угодит и современному, и традиционному вкусу. Каждый найдет в нем что-то свое. А его невероятный уют и гармония наполнит сердце теплом и любовью.